SERIE A, SAN SIRO INFUOCATO PER IL DERBY MILAN-CREMONESE: SU STARCASINÒ BET L’IMPRESA DEI GRIGIOROSSI È QUOTATA A 10,50

Questa sera torna la Serie A con il turno infrasettimanale della trentatreesima giornata di campionato. L’attesa è tutta per l’ultima partita in programma: Udinese-Napoli, il posticipo della Dacia Arena di Udine che potrebbe incoronare ufficialmente la squadra azzurra Campione d’Italia 2022/23. I partenopei, in caso di vittoria, sarebbero matematicamente primi in classifica con cinque turni d’anticipo. Occhio anche al derby Milan-Cremonese che si preannuncia ricco di emozioni. Sarà un weekend all’insegna dello spettacolo, come confermato dalle quote di StarCasinò Bet.

Questa sera alle ore 21:00 il Milan ospita a San Siro la Cremonese per l’ennesimo derby lombardo di questa stagione. La sfida è cruciale perché porta con sé delicatissimi punti sia in zona coppe europee che per la lotta salvezza. La partita di andata giocata l’8 novembre si è conclusa con un pareggio a reti bianche e i cremonesi potrebbero rimanere imbattuti in entrambe le gare stagionali di Serie A contro i rossoneri per la prima volta nella loro storia. Nei precedenti giocati a Milano si contano sette vittorie casalinghe in altrettante gare disputate: solo contro l’Avellino il Milan ha registrato più sfide interne con il 100% di successi (otto su otto). Gli uomini di Pioli hanno subito una sola rete nelle ultime cinque partite giocate tra le mura amiche: potrebbero incasellare tre clean sheet di fila a San Siro per la prima volta in questa stagione. Rete Inviolata Casa è quotata a 1,72 la vittoria del Milan a 1,30, quella della Cremonese a 10,50 mentre il pareggio è fissato a 5,70

Domani sera alle 20:45 l’Udinese affronterà in casa il Napoli nella partita che può segnare la storia, perché in caso di vittoria i partenopei saranno Campioni d’Italia con cinque partite di anticipo: traguardo ottenuto solo da due squadre nell’era dei tre punti (la Juventus 2018/19 e l’Inter 2006/07). Luciano Spalletti, che conta ben 117 panchine alla guida dell’Udinese in Serie A, in caso di successo potrebbe diventare l’allenatore più anziano a vincere uno Scudetto da quando il massimo campionato italiano è a girone unico. Tutti questi record sono quotati a 1,80, la vittoria dell’Udinese a 4,60 mentre il pareggio è dato a 3,70.

Le quote nel dettaglio:

Mercoledì 3 maggio:

1,43 ATALANTA, 5,00 pareggio, 7,00 SPEZIA CALCIO

1,60 JUVENTUS, 3,85 pareggio, 6,50 LECCE

4,70 SAMPDORIA, 3,50 pareggio, 1,85 TORINO

4,55 US SALERNITANA, 3,90 pareggio, 1,78 FIORENTINA

3,80 AC MONZA, 3,15 pareggio, 2,18 ROMA

5,60 HELLAS VERONA, 4,00 pareggio, 1,64 INTER

1,64 LAZIO, 4,15 pareggio, 5,30 SASSUOLO CALCIO

1,30 MILAN, 5,70 pareggio, 10,50 CREMONESE

Giovedì 4 maggio:

2,95 EMPOLI FC, 3,15 pareggio, 2,60 BOLOGNA FC

4,60 UDINESE, 3,70 pareggio, 1,80 NAPOLI

