Serie A. Riscatto della Juventus a Bologna: bianconeri a 1.63

Archiviati i recuperi, via alla 27esima giornata di Serie A che comincia con Fiorentina – Brescia. La viola, con 30 punti, non può ancora considerarsi al sicuro, ma incontrare l’ultima in classifica al Franchi sembra una buona occasione per conquistare 3 punti importanti in chiave salvezza. Il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint è a senso unico, tutto a favore dei toscani a 1.47, vale 7 volte la posta la vittoria delle Rondinelle, il pareggio è a 4.40. Nessun dubbio anche secondo gli scommettitori, il 96% ha puntato sulla vittoria della Fiorentina, che può contare sul ritorno di Ribery, arma in più per questo finale di stagione. La rete del francese al ritorno in campo dopo 7 mesi è a 2.75. Fari puntati sul gioiellino del Brescia, Sandro Tonali, su cui hanno messo gli occhi molte big. Il suo gol nei 90 minuti è proposto a 9.00, si può puntare anche sulla rete da punizione diretta, a 16.00.

Torna in campo anche il Milan, dopo la delusione della Coppa Italia. I rossoneri vanno a Lecce contro la squadra di Liverani a caccia di punti salvezza, i pugliesi in casa hanno vinto due delle ultime tre sfide ma la strada è in salita. La squadra di Pioli è infatti avanti, a 1.62, il successo dei giallorossi è a 5.25, il segno X si gioca a 4.10. Anche gli scommettitori si schierano con il Milan, l’85% ha scelto il segno 2 nel match. Gara importantissima per la Juventus, che al Dall’Ara contro il Bologna deve vincere per archiviare la finale persa di Coppa Italia e dare un segnale chiaro alle altre pretendenti scudetto. I bianconeri sono nettamente favoriti dalle quote, avanti a 1.63, il successo dei padroni di casa sale a 5.25, il pareggio è a 4.00. Sicuri dei 3 punti degli uomini di Sarri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 2. Cristiano Ronaldo è chiamato a riscattare le due prove opache in Coppa Italia contro Milan e Napoli. Proprio il Dall’Ara è uno dei pochi stadi in cui CR7 non ha mai esultato, la sua rete è molto probabile, a 1.75. Dybala invece ha segnato 6 gol in 12 partite al Bologna, la marcatura è probabile anche stavolta, a 2.25.

Trascinato dall’entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia, il Napoli torna in campionato con una gara non facilissima, la trasferta a Verona contro l’Hellas, una delle squadre più in forma. Nonostante il buon momento degli scaligeri – attualmente qualificato ai preliminari di Europa League – la squadra di Gattuso è favorita, a 1.90, la vittoria dei gialloblù è a 4.00 mentre il pareggio si gioca a 3.60. Il 90% degli scommettitori crede nel successo dei campani. Juric ringrazia Di Carmine per la vittoria con il Cagliari, dopo la doppietta ai sardi l’attaccante dovrebbe partire dall’inizio anche contro il Napoli e un’altra rete vale 3.75. Difficile invece la seconda doppietta di fila, a ben 23 volte la posta. In casa azzurra, titolari inamovibili sono sia Mertens che Insigne, i cui gol sono rispettivamente a 2.50 e 3.00. Il Napoli può ancora credere al sogno Champions League, nonostante i 12 punti dall’Atalanta, quarta. La strada però è in salita, tanto che i bookmaker di Sisal Matchpoint quotano la qualificazione Champions del Napoli a 9.00.

