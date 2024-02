Serie A – L’Olimpico si prepara ad ospitare la capolista: Nerazzurri favoriti nel testa a testa con la Roma

I pronostici per questo weekend vedono il Milan favorito contro il Napoli a 1.93, l’atteso match tra Roma e Inter con i nerazzurri come vincitori a 1.90 e uno scontro salvezza tra Salernitana ed Empoli con 1 quotato a 2.47

Il piatto forte della 24esima giornata di Serie A vedrà come protagoniste Roma e Inter, un match cruciale per la corsa scudetto degli uomini di Simone Inzaghi. Sono ben 8 anni che i giallorossi non riescono ad avere la meglio sull’Inter all’Olimpico: l’ultima vittoria risale all’ottobre 2016, quando la squadra capitolina vinse per 2-1 con reti di Dzeko e un autogol di Icardi. Sebbene la Roma arrivi in forma a questo match, con alle spalle 3 vittorie nelle ultime 4 partite, è l’Inter ad essere favorita. I bookies di StarCasinò Bet riportano il segno 1 a 4.25, il pareggio a 3.45 e il 2 a 1.90, quota che sottolinea come la squadra di Inzaghi sia data come vincente. Nonostante entrambi i team abbiano segnato molto durante questo campionato, 28 sono i gol realizzati dalla squadra di De Rossi tra le mura amiche dell’Olimpico, 2 in più dell’Inter a San Siro, si prospetta un match con pochi goal, con l’under 2,5 pagato a 1.66, mentre l’over 2,5 segnato a 2.18. I bookmakers hanno poi dato attenzione particolare al possibile risultato esatto: se lo0-1 è dato a 5.10, l’1-1 è quotato poco di più, a 5.30; l’1-0 invece a 8.25 sottolineando la difficile concretizzazione di una vittoria giallorossa.

L’altro big match della 24esima riguarderà Milan-Napoli, con i rossoneri di Stefano Pioli che giocheranno in casa a San Siro da favoriti contro gli azzurri di Mazzarri. Il Milan, infatti, ha collezionato ben 4 vittorie nelle ultime 5 partite giocate; il Napoli, al contrario, non vince in trasferta da ben 5 match. L’1 viene segnato a 1.93, l’X a 3.60 e il 2 a 3.65. Come emerso dalla partita di andata, conclusasi con un 1-1, le due squadre si equivalgono, e questo equilibrio si evince anche dalle quote: se l’under 2,5 è a 2.02, l’over 2,5 è poco più probabile con un 1.75. Il risultato esatto della scorsa partita sembrerebbe essere l’esito finale più probabile del match con l’1-1 a 5.70, mentre lo 0-0, 0-1 e 1-0 sono segnati rispettivamente a 11, 10.50 e 7.

Il calcio d’inizio alle ore 20:45 di questa sera all’Arechi di Salerno darà il via al match tra Salernitana e Empoli. Una vera sfida salvezza questa, il cui risultato sarà determinante per continuare a sognare la permanenza nella massima serie. Secondo i bookmaker di StarCasinò Bet i favoriti del match sono i granata, con il segno 1 quotato a 2.47, risultato che sovvertirebbe la scia di sconfitte collezionate dalla squadra di Pippo Inzaghi nelle ultime 5 partite. La X è indicata a 3.20, mentre il segno 2 legato alla vittoria della squadra di Davide Nicola viene offerto a 3.00, nonostante l’Empoli rivendichi due pareggi consecutivi nelle ultime due partite con Juventus in trasferta e Genoa in casa.

Impegnativo sarà anche l’unico match del primo pomeriggio di sabato, quando si sfideranno un Cagliari reduce da tre sconfitte e la Lazio di Sarri che non è riuscita a ottenere risultati positivi nei suoi ultimi match: il 2 è dato a 2.17, l’1 è indicato a 3.55. La X viene pagata 3.25, non escludendo quindi eventualità di un pareggio.

Sassuolo-Torino che si giocherà sabato al Mapei Stadium: neroverdi, reduci da 3 sconfitte consecutive, sfideranno una squadra granata favorita a 2.23, con la X a 3.35 e l’1 a 3.30. Match dall’esito incerto è quello tra Monza e Verona, in equilibrio quasi perfetto nelle quote, con il segno 1 a 2.03, la X a 3.30 e il 2 a 3.65. Al contrario, la partita Bologna – Lecce vede favoriti i felsinei: troviamo l’1 quotato a 1.70, mentre la X e il 2 rispettivamente a 3.55 e 5.10. Sulla stessa scia anche il match Fiorentina – Frosinone, che riporta quote decisamente a favore della prima: se infatti il 2 e la X vengono presentati dai bookies a 5.80 e 4.25, l’1 è bancato a 1.50.

Genoa – Atalanta si giocherà invece domenica 11 alle 18.00 e vedrà in campo il Grifone con segno 1 a 3.60 e la Dea favorita dai bookmaker di SportCasinò Bet con un segno 2 a 2.07. La X è pagata a 3.25.

La 24esima giornata di Campionato si concluderà con un match tra la Vecchia Signora e l’Udinese di Cioffi, squadra che ha collezionato più pareggi in questo campionato. I bianconeri sono i favoriti: il segno 1 è dato a 1.42, mentre la X è pagata a 4.35 e il 2 a 7.50; un’eventuale vittoria degli uomini di Allegri darebbe continuità alla striscia di risultati positivi della Juventus contro l’Udinese, che avviene da 7 partite (6 vittorie e 1 pareggio).

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi