Serie A. L’Inter vuole la seconda stella nel derby con il Milan

Una per coronare una stagione esaltante, in Serie A, e vincere il tricolore nella partita più sentita contro gli eterni rivali cittadini. L’altra per ritardare di qualche settimana i festeggiamenti dei cugini e riscattare l’eliminazione in Europa League. Le luci di San Siro si accendono lunedì sera per il derby Milan- Inter con i nerazzurri che sono ad un passo dalla seconda stella: gli esperti Sisal vedono favoriti i primi della classe a 1,95 contro il 3,75 dei ragazzi di Pioli mentre si scende a 3,50 per il pareggio. Divisione della posta arrivata solo una volta, in campionato, negli ultimi cinque anni. Inter che, tra l’altro, ha una striscia aperta di 5 vittorie consecutive in tutte le competizioni contro il Milan. Ci si sfiderà a viso aperto e quindi l’Over 3,5, offerto a 2,60, non è da escludere. È un derby e, come in ogni stracittadina che si rispetti, nessuno tirerà indietro la gamba: un rigore è in quota a 2,75, una espulsione a 3,15 e un intervento del VAR è dato a 3,00. Allenatori protagonisti, nel bene e nel male: nel primo caso con un goal dalla panchina, si gioca a 2,25, per una intuizione geniale mentre nel secondo qualche protesta di troppo potrebbe portare a un cartellino giallo, a 4,00, per uno tra Pioli e Inzaghi.

Lautaro Martinez, primo marcatore a 5,50, vuole mettere il timbro finale sulla stagione interista ma attenzione anche a Henrikh Mkhitaryan, gol o assist a 3,50. Il Milan spera che Rafa Leao abbia voglia di rivalsa, gol nel primo tempo a 7,25, e che Olivier Giroud, a 3,25, lasci il segno nel suo ultimo derby da rossonero. Poche ore prima, all’Olimpico, la Roma, reduce dall’aver eliminato proprio il Milan in Europa, ospita il Bologna in un match decisivo per la corsa alla Champions.

Capitolini avanti, per gli esperti Sisal, a 2,30 contro il 3,25 felsineo mentre il pareggio è in quota a 3,00. Partita tiratissima come dimostrano i sei precedenti più recenti: ecco quindi che la Combo No Goal + Under 2,5, in quota a 1,93, potrebbe fare la sua comparsa per la settima volta di fila. Se una rete da fuori, a 3,75, è nelle corde del match, attenzione poi a un palo o una traversa colpiti dalla Roma, già a quota 14 in Serie A in questa speciale classifica: il legno numero 15 dei giallorossi si gioca a 3,10. Protagonista, anche se solo per un tempo, contro il Milan, Paulo Dybala vuole trascinare la Roma anche in campionato: la doppietta della Joya pagherebbe 15 volte la posta. Senza capitan Ferguson, il Bologna spera che Joshua Zirkzee ritrovi la via della rete: il gol del bomber rossoblù è dato a 3,50.

