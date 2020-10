Serie A. L’Atalanta torna alla vittoria con la Sampdoria. Su Sisal Matchpoint successi anche per Inter, Lazio, Napoli e Juventus

Chiusa la parentesi delle Coppe europee, si torna con testa e gambe al campionato. L’Atalanta prova a dimenticare il tracollo di Napoli nel match contro la Sampdoria, che invece è reduce dalla bella vittoria per 3 a 0 sulla Lazio. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, la sconfitta con gli azzurri è stato un incidente di percorso per la Dea che tornerà subito alla vittoria, proposta a 1.40, difficile il successo della Samp, a 6.50, alta anche la quota pareggio, a 5.25. Sicuri di un riscatto nerazzurro anche gli scommettitori, il 96% ha scelto il segno 1 nel match. La nota positiva della gara con il Napoli è stato il ritorno in campo, dopo oltre 3 mesi di stop, di Ilicic che potrebbe avere chance di partire titolare con la Sampdoria: il suo primo goal dopo il travagliato periodo è proposto a 2.00. In campo il sabato pomeriggio anche l’Inter che va a far visita al Genoa, Maran tira un sospiro di sollievo per i tamponi negativi di quasi tutta la rosa mentre Conte è alle prese con la positività di alcuni dei suoi, ultimo Hakimi. Ai nerazzurri la vittoria manca da fine settembre ma contro i rossoblù sono avanti, a 1.40, il successo dei padroni di casa vale 7.50, il pareggio è a 5.00. Sicuri dei 3 punti interisti anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 2.

A chiudere il sabato calcistico ci pensano Lazio e Bologna, i biancocelesti sono sembrati un’altra squadra sul campo della Champions League, ma in campionato, con appena 4 punti in 4 giornate, va invertita la rotta. Contro gli emiliani la vittoria è a portata di mano, a 1.67, a 4.50 il successo ospite, il segno X si gioca a 4.10. Inzaghi ritrova Immobile dopo la squalifica e il bomber biancoceleste, dopo la rete al Borussia, si candida protagonista anche in questo match con il goal a 1.80. Nella quinta di campionato va in scena il derby campano Benevento – Napoli, gli azzurri, a parte la sconfitta a tavolino con la Juventus, sul campo non ancora mai perso in campionato e hanno la strada in discesa al Vigorito: il successo degli uomini di Gattuso è a un rasoterra 1.36, vale ben 7.75 l’impresa dei giallorossi, alta anche la quota pareggio, a 5.50. Derby nel derby per i fratelli Insigne, anche se tra i due è sicuro del posto Lorenzo, il cui goal è a 2.30, mentre per Roberto è probabile la panchina con Iago Falque titolare: il goal è quindi a 6.00.

La Juventus vuole dimenticare il mezzo passo falso con il Crotone, che l’ha portata a -4 dal Milan capolista. I bianconeri ospitano il Verona di Juric che ha collezionato 7 punti in 4 partite e che, anche quest’anno, si conferma un’avversaria temibile. Il pronostico però pende dalla parte degli uomini di Pirlo, a 1.35, l’impresa allo Stadium degli scaligeri è a ben 8.75, il pareggio vale 5.00. Fin qui il Verona ha subito un solo gol in quattro partite, la Juventus dovrebbe interrompere la tendenza con la rete che vale appena 1.04 e in entrambi i tempi a 2.05. Dybala è pronto a fare finalmente il suo esordio da titolare, dopo i minuti nelle gambe messi in Champions, la sua rete è a 2.50. L’argentino dovrebbe fare coppia con Morata, autore di un inizio stagionale da incorniciare con 3 reti in due gare: il goal dello spagnolo si gioca a 2.00, occhio a un’altra doppietta dopo quella di Coppa alla Dinamo Kiev, proposta a 6.25.

