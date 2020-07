Serie A: la vittoria del Milan sull’Atalanta è quotata a 2,90

Inizierà stasera e terminerà domenica la 36esima giornata di “Serie A”. Ecco le quote Better. Tra poche ore al “Meazza” il “big match” della giornata tra il Milan (a 2,90) e l’Atalanta (a 2,20), entrambe le squadre sono in un ottimo stato di forma. Sabato si disputeranno tre partite.

Il successo del Parma a Brescia vale il doppio della posta mentre la vittoria di lombardi è quotata a 3,45; i favori del pronostico Better sono per l’Inter (a 1,65), impegnata a “Marassi” contro il Genoa (a 4,85), e per il Napoli (a 1,57) che in casa riceverà il Sassuolo (a 5,25).

Le restanti partite si giocheranno domenica. Il Lecce (a 2,75) cercherà punti salvezza al “Dall’Ara” con il Bologna (a 2,35); l’Udinese (a 2,00), dopo la vittoria sulla Juventus, affronterà in trasferta il Cagliari (a 3,65); il Verona (a 3,40) ospiterà la Lazio (a 2,10) che ieri sera ha raggiunto la matematica qualificazione in Champions; in lavagna Better partono nettamente favorite il Torino (a 1,57), che a Ferrara affronterà la Spal (a 5,50), la Roma (a 1,62) che all’Olimpico giocherà contro la Fiorentina (a 4,90) e la Juventus (a 1,27) che ospiterà la Sampdoria (a 10,00), con i bianconeri ad un passo dal nono scudetto consecutivo.

Sul sito www.better.it e nelle ricevitorie il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle varie partite dei campionati Nazionali e Internazionali.

Ecco le quote (1×2) proposte da Better:

*Le quote sono soggette variazioni

Pressgiochi