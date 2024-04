Serie A. Il Derby della Capitale: Roma vs Lazio, duello per la Champions

Allo Stadio Olimpico di Roma si disputa la partita valida per la 31esima giornata di Serie A tra Roma e Lazio. Questo derby assume un’importanza cruciale per entrambe le squadre, separate da 6 lunghezze, che si trovano in piena competizione per ottenere un posto in Europa. Con il sogno di qualificarsi per la Champions League, la squadra giallorossa attualmente si è aggiudicata 52 punti, che la portano a essere a soli cinque lunghezze di distanza dalla quarta posizione. De Rossi sta dimostrando buone prestazioni, con una scia positiva di 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque partite. I biancocelesti, al settimo posto in classifica con 46 punti, distano invece undici punti dalla zona Champions League: questo ha portato a un cambio di allenatore, con Igor Tudor che ha preso il posto di Sarri sulla panchina.Con il nuovo tecnico, la squadra ha conseguito una vittoria per 1-0 in casa contro la Juventus. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di casa con il segno 1 attestato a 2.22, la X a 3.20 e il 2 quotato a 3.50. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 1.85, il No Goal è fissato a 1.86; l’esito previsto è l’Under 2,5, offerto a 1.85, mentre la quota dell’Over 2,5 è di poco superiore, attestata a 2.04. L’1-1 e l’1-0 sono i risultati esatti più attesi, bancati rispettivamente a 6.00 e a 7.25; sono seguiti dallo 0-0 che si attesta a 8.75.

All’Allianz Stadium di Torino si giocherà la partita tra due rivali storiche, la Juventus e la Fiorentina, terza e decima del campionato, che si sfidano una per difendere la posizione in classifica e l’altra per tornare a sognare l’Europa. Le squadre sono separate da 16 lunghezze: la Vecchia Signora conta un totale di 59 punti, la Viola 43. I bianconeri, seppure con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, vengono dati come favoriti: l’1 è quotato a 1.84, mentre i gigliati si attestano con il segno 2 a 4.55. La X è quotata a 3.45. Per quel che riguarda il risultato esatto, l’1-0 è dato a 6.40, l’1-1 a 6.60. Tutti gli altri esiti superano quota 8.00.

Questa 31esima giornata si apre con un match dove Salernitana e Sassuolo, rispettivamente al 20esimo e 19esimo posto, giocheranno il tutto per tutto per non retrocedere: le due squadre hanno fame di punti e si trovano a 10 lunghezze di distanza. I bookies di Betsson vedono la squadra di Colantuono sfavorita: l’1 è infatti quotato a 3.25, contro il 2 dei neroverdi che, desiderosi di poter uscire dalla zona di retrocessione, sono quotati a 2.20; la X è bancata a 3.50. Per questo match, il Goal è dato a 1.67, il No Goal è di poco più alto, bancato a 2.08. Il risultato esatto più atteso è l’1-1 quotato a 6.60, mentre gli altri si attestano sopra al 9.00.

San Siro sarà il teatro dello scontro tra il Milan di Stefano Pioli e il Lecce di Luca Gotti. Le due squadre si trovano stanziate rispettivamente al secondo e tredicesimo posto in classifica; per questo match i bookies vedono i rossoneri in netto vantaggio: la squadra di casa viene data vittoriosa con segno 1 bancato a 1.37, la X è quotata a 5.00, mentre il 2 è dato a 8.25. L’Under 2,5 è attestato a 2.07, l’Over 2,5 a 1.67; il Goal è dato a 2.05, mentre il No Goal è atteso con quota a 1.70.

Sabato 6 si giocherà anche il match tra Empoli e Torino, rispettivamente al 18esimo e nono posto in classifica. I bookies di Betsson propongono la vittoria granata a 2.27, quota più bassa rispetto al segno 1 bancato a 3.45: La X si attesta a 3.25. Il risultato esatto più atteso per questo match è il pareggio 1-1, proposto a 6.00; lo 0-0 e l’1-0 sono quotati rispettivamente a 7.25 e a 8.25.

Al Benito Stirpe aprirà la giornata di domenica la partita tra Frosinone e Bologna, per la quale i bookmakers di Betsson vedono gli uomini di Thiago Motta vittoriosi con segno 2 quotato a 1.94, decisamente favoriti rispetto all’1, dato a 3.95. È alta anche la quota del pareggio, data a 3.55. Per questo match, il Goal è il più atteso, attestato a 1.74; l’Under 2,5 viene bancato 1.83 e l’Over 2,5 quotato a 1.84.

Monza – Napoli si giocherà domenica 7 aprile alle ore 15. Per il match tra l’undicesima e l’ottava squadra in classifica, i pronostici vedono i padroni di casa sconfitti con l’1 fissato a 4.10, mentre gli uomini di Calzona sono quotati decisamente in vantaggio con segno 2 a 1.85. La X è data a 3.75.

Per quel che riguarda Cagliari – Atalanta, i bookies prevedono la Dea vincente con il segno 2 quotato a 1.72. La X è bancata a 3.90, mentre l’1 della 16esima in classifica è dato a 4.70. Leggermente favorito anche l’Hellas Verona, che affronterà in casa il Genoa. Si prospetta un match combattuto: i pronostici propongono l’1 a 2.80 mentre il 2 e la X sono quotati entrambi a 2.90.

La capolista sfiderà invece l’Udinese lunedì 8 aprile: l’Inter viene dato favorito dai pronostici: il segno 2 è quotato infatti a 1.48, la X a 4.50, mentre l’1 degli uomini di Cioffi è dato a 6.60.

