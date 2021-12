Serie A. Dzeko guida l’Inter contro la sua Roma: doppietta a 10,50

Quattro squadre in cinque punti. La Serie A, in questa stagione, sembra non avere ancora un padrone ben definito e domani sera, al Maradona, andrà in scena un match scudetto

Quattro squadre in cinque punti. La Serie A, in questa stagione, sembra non avere ancora un padrone ben definito e domani sera, al Maradona, andrà in scena un match scudetto che potrebbe diventare uno spartiacque per Napoli e Atalanta. Gli azzurri, primi in classifica, ospitano i bergamaschi che vogliono fare il definitivo salto di qualità e sedersi al tavolo delle pretendenti allo scudetto.

La sfida, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, viaggia sul filo dell’equilibrio tanto che il Napoli è favorito a 2,50 ma l’Atalanta, a 2,70, è molto vicina mentre il pareggio, uscito una sola volta nelle ultime 6 stagioni, si gioca a 3,40. Un match che vede confrontarsi la formazione con il miglior rendimento interno con quella che, in trasferta, non ha rivali. Due degli attacchi più esplosivi del campionato saranno in campo domani sera al Maradona: normale che l’Over, a 1,57, si faccia preferire di molto all’Under, in quota a 2,25.

Napoli e Atalanta difficilmente mollano e danno tutto nei novanta minuti e oltre: un Ribaltone, offerto a 6,25, non è da escludere. Spalletti dovrà rinunciare a Osimhen e, molto probabilmente, a capitan Insigne e così, come accaduto nelle ultime settimane, il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Dries Mertens. Il belga, superati i problemi fisici, vuole andare a segno per la quarta gara consecutiva in campionato magari con una delle specialità della casa, il tiro da fuori, ipotesi in quota a 7,50.

Sul versante opposto, però, c’è un Duvan Zapata, grande ex, che ha il piede caldissimo: il colombiano, in Serie A, ha segnato in sette delle ultime otto gare a cui ha preso parte. Il numero 91 nerazzurro nuovamente nel tabellino dei marcatori si gioca a 2,75.

Un paio d’ore prima, lo Stadio Olimpico sarà testimone dell’altro big match di giornata dove i sentimenti la faranno da padrone. Mourinho che sfida l’amata Inter ed Edin Dzeko che, per la prima volta, affronterà la sua Roma da grande ex. In campo però non ci sarà spazio per i sentimentalismi e i nerazzurri, per gli esperti di Sisal Matchpoint, appaiono nettamente favoriti a 1,95 contro il 3,70 dei capitolini mentre si scende leggermente per il pareggio dato a 3,60. Proprio la divisione della posta è stata la grande costante della sfida in tempi recenti: sei pareggi nelle ultime sette gare in campionato.

La Roma, che si presenta alla sfida con tantissime assenze tra infortuni e squalifiche, deve cercare di abbattere un tabù visto che non batte l’Inter da ben 5 anni. Difficilmente una delle due rimarrà a secco, il Goal è dato a 1,57 rispetto al No Goal in quota a 2,25: così il risultato esatto di 2-2, uscito nelle ultime tre sfide all’Olimpico e offerto a 12,50, non è da escludere. Sarà inevitabilmente la notte di Edin Dzeko, 7 gol in stagione con l’Inter, ma 260 gare e 119 reti con la maglia della Roma.

Il bosniaco vuole però aiutare i nerazzurri a volare e una sua doppietta, contro la squadra del cuore, si gioca a 10,50. Senza Abraham, Mourinho si affida al talento di Nicolò Zaniolo e si augura che il talento romanista trovi il primo gol in campionato proprio contro la formazione di Simone Inzaghi: la rete di Zaniolo è offerta a 4,50.

Il Milan, favoritissimo a 1,20, ospita la Salernitana, data a 12,50, in cerca di un’impresa. La Juventus, tre punti a 1,25 contro il Genoa, in quota a 11, cerca continuità mentre la Lazio, a 2,10, prova il blitz contro una Sampdoria, vincente a 3,30, da prendere con le molle.

