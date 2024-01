Serie A, domani all’Olimpico l’esordio di Daniele de Rossi sulla panchina giallorossa: Paulo Dybala primo marcatore contro il Verona è quotato a 5,60 su Starcasinò Bet

Over 4,5 in Salernitana-Genoa paga 8,50, mentre “Rete Inviolata Ospite” in Udinese-Milan è data a 2,60

A cavallo tra le semifinali e la finale della Supercoppa Italiana, che si sta disputando a Riad in Arabia Saudita, vanno in scena le sei partite della ventunesima giornata di Serie A. Per le altre quattro sfide, che vedono protagoniste proprio i club che stanno giocando la final four in Medio Oriente, bisognerà aspettare qualche settimana. Questo weekend sarà, però, l’occasione per vedere la prima gara ufficiale di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: dopo l’esonero di Josè Mourinho, la squadra della capitale è stata affidata all’ex centrocampista giallorosso. Lo spettacolo non mancherà su tutti i campi di Serie A e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati con le quote dedicate.

Le sfide di sabato 20

Roma-Verona: il match di andata si è chiuso con una vittoria dei veneti per 2-1. Riusciranno a replicare l’impresa anche all’Olimpico? Il 2 è dato a 7,75.

Udinese-Milan: l’ultimo precedente, giocato a San Siro, ha visto imporsi i bianconeri per 0-1. Lo stesso risultato al Bluenergy Stadium in favore dei rossoneri è bancato a 6,40 su StarCasinò Bet.

Le sfide di domenica 21

Frosinone-Cagliari: i sardi sono ancora imbattuti in Serie A contro i ciociari anche grazie alla pirotecnica vittoria per 4-3 dello scorso 29 ottobre. Un altro Over 4,5 è quotato a 5,90.

Empoli-Monza: i toscani hanno segnato solo cinque reti nelle partite casalinghe di questa stagione. Riusciranno i brianzoli ad approfittare del momento no dell’attacco azzurro? “Rete Inviolata Ospite” è dato a 3,00 su StarCasinò Bet.

Salernitana-Genoa: la sfida di andata è stata decisa da una rete di Albert Gudmundsson. Riuscirà l’islandese a essere ancora decisivo? Lui “Primo Marcatore” è fissato a 6,40.

Lecce-Juventus: nell’ultima gara di campionato dei bianconeri, Dusan Vlahovic ha siglato una doppietta nel primo tempo. Sarà ancora lui il protagonista? Il serbo “Primo Marcatore” dell’incontro è bancato 4,95 su StarCasinò Bet.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

