Serie A: De Rossi e l’Olimpico per fermare l’Inter, ma in quota vola il «2»

La prova del nove dopo tre vittorie consecutive e una rincorsa in classifica che ora li vede a -1 dal quarto posto. Daniele De Rossi e la Roma si preparano a incontrare l’ostacolo più difficile, un’Inter che arriva dalla preziosa vittoria contro la Juventus che le è valso il +4 sui bianconeri. Anche per i betting analyst, l’anticipo di Serie A in programma domani all’Olimpico, vede i giallorossi in netto svantaggio sugli ospiti: l’impresa della Roma – che in casa con i nerazzurri non vince dal 2016 – è infatti a 4,24 su Planetwin365, contro l’1,88 dell’Inter e il 3,40 del pareggio. I nerazzurri volano anche nelle preferenze degli scommettitori, con una giocata su due andata a loro favore e con l’«1» che si ferma al 22% delle preferenze. Gli ultimi due scontri diretti all’Olimpico si sono chiusi senza gol per i padroni di casa, ma stavolta gli analisti danno buone chance all’attacco giallorosso e almeno una rete contro la migliore difesa del campionato è a 1,37. Il tabellone punta, comunque, su una partita dal punteggio contenuto, con l’Under 2,5 avanti a 1,65 contro il 2,11 dell’Over. In campo gli occhi saranno puntati ancora sul grande ex Lukaku che proprio all’Olimpico lo scorso anno andò a segno con la maglia dell’Inter. Stavolta la sua firma sul match pagherebbe 3,45, ma in primo piano si conferma anche Dybala (4,75), mentre un’altra rete di capitan Pellegrini è offerta a 7,00. Decisivo nell’1-0 dell’andata, Thuram stavolta è a 3,45 nelle scommesse sui marcatori, alle spalle di Lautaro che apre la lista a 2,70.

All’inseguimento di primo e quarto posto ci sono anche Milan e Napoli, protagoniste domenica sera dell’altra partita clou del turno di Serie A. Dopo il blitz in campionato della scorsa stagione, gli azzurri ci riprovano a San Siro, ma con una quota in salita (a 3,82) su Planetwin365. Imbattuto da due mesi in campionato, Pioli avanza a 1,92, mentre il terzo pareggio consecutivo (dopo quello dell’andata e quello in Champions di aprile 2023) pagherebbe 3,60. Da tenere d’occhio la difesa rossonera, che nelle ultime tre giornate ha sempre subìto due gol: mantenere la porta inviolata a è un obiettivo non semplice proposto a 2,96; non a caso le quote protendono per almeno un gol partenopeo, dato a 1,26. In generale gli analisti si aspettano una partita vivace sottoporta: il Milan arriva da sette Over 2,5 consecutivi tra campionato e Coppa Italia e un altro incontro da almeno tre reti complessivi si gioca a 1,72. Autore di una doppietta nella partita dello scorso ottobre, Giroud apre ancora il capitolo marcatori a 2,60, seguito da Leao a 3,25. A guidare l’attacco azzurro ci sarà invece Simeone a 4,00, affiancato da Kvaratskhelia (4,50) e Politano (5,00).

In zona Champions, trasferta ostica per l’’Atalanta (2,05) sul campo del Genoa, su cui hanno già frenato Juventus e Inter. I rossoblù, imbattuti da otto giornate, partono comunque in salita su Planetwin365, a 3,85, con il pari a 3,20. Più indietro in classifica, la Lazio (a 2,10) è chiamata a scuotersi sul campo del Cagliari (3,62), mentre la Juventus tornerà in campo lunedì, con i favori del pronostico (1,38) contro l’Udinese (8,25).

PressGiochi