Scopri The Tyragez, la nuova slot WorldMatch

La vita trova un modo, qualunque cosa accada, le specie e la natura troveranno sempre un modo per riprodursi e sopravvivere anche nelle condizioni più difficili della natura.

Il Tyragez mostra tutto questo. La semplicità della vita, di una famiglia di 2 che diventa una famiglia di 4, i dinosauri. The Wild Symbol è il fratello maggiore, un’anima selvaggia che crea sempre problemi sul suo skateboard.

Tuttavia, non causerà problemi ai giocatori; sostituirà tutti i simboli per pagare con la combinazione vincente più favorevole. Tre simboli Wild attiveranno anche il Free Spin che può essere 4, 5 o 7. Il simbolo Bonus è rappresentato dalle uova, nuove vite stanno prendendo forma e trovano un modo per far nascere la vita. Tre simboli Bonus attiveranno il Bonus Game. I giocatori dovranno scegliere una delle cinque uova per svelare le loro ricompense.

Il Mystery Symbol è la famosa zanzara in resina ambrata, si trasformerà casualmente in qualsiasi simbolo della tabella dei pagamenti tranne il simbolo dell’uovo.

Pronto a giocare con la famiglia più influente del Giurassico? Il Tyragnez è uscito ora.

