Scommesse: oltre allo sport c’è solo Sanremo!

Lo criticano, lo snobbano, addirittura lo beffeggiano. Eppure, il Festival di Sanremo è la più grande vetrina dell’Italia televisiva sul mondo. Tutti, alla fine, un’occhiata o un’orecchiata gliela danno, perché sanno che il giorno dopo se ne parlerà al bar, sull’autobus, in ufficio, dal parrucchiere e al centro anziani. E non è bello fare scena muta!

Sanremo è anche l’unico evento non sportivo ad attirare gli scommettitori italiani, magari per sfizio o per moda, ma così è. Allora, tutti alla caccia delle quote migliori, incrociando le dita.

Stavolta non c’è un superfavorito come Mengoni lo scorso anno, ma una “tripla A” tutta al femminile, Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso, più il rapper Geolier. Ma l’incertezza è forte, e questo non fa altro che alimentare le scommesse. Che non sono solo sul vincitore o sull’ultimo classificato: quelli messi peggio sembrano essere Fred De Palma, BNKR44, Il Tre e La Sad (beato chi li conosce!).

Snai si è inventata tutto il possibile e l’immaginabile; ad esempio: Fiorello indosserà la cravatta nell’ultima serata? Ci sarà almeno un artista squalificato? L’età del vincitore sarà under o over 33,5? Sisal si è divertita con gli outfit di Giorgia, Mannino e Cuccarini al primo ingresso (capelli raccolti e colore vestito, ma pensa un po’), con lo share della prima serata, coi testa a testa fra i cantanti, i piazzati fra i primi X, eccetera eccetera. Bwin ci invita a puntare sulle possibilità di ingresso di ogni cantante nei primi tre posti in classifica e, come altri, a scommettere sui vincitori dei premi speciali (Cover, Sala Stampa, Critica, Talent). Eurobet, fra le tante cose, aggiunge il vincente del Televoto, cantante in testa dopo la prima serata, e la Regione del vincitore. Nutrito, ovviamente, anche il carnet di Lottomatica, dove spiccano le quote sulle fasce di piazzamento dei cantanti, che sono 4 (1-3, 4-6, 7-10, >10) e di Godbet, mentre Admiral Bet, Planetwin365, Betclic e William Hill puntano all’essenziale.

QUOTE VINCITORI

SNAI

Angelina Mango 2.00 – Il Volo 4,50 – Alessandra Amoroso 5.50

SISAL

Annalisa 3.50 – Angelina Mango 4.00 – Geolier 7.50

LOTTOMATICA

Annalisa 3.50 Angelina Mango 4.00 – Geolier 5.50

EUROBET

Annalisa 3.75 – Angelina Mango 5.00 – Geolier 6.50

BWIN

Angelina Mango 3.75 – Annalisa 3.75 – Geolier 8.00

GOLDBET

Annalisa – 3.50 – Angelina Mango – 4.00 – Geolier 5.50

