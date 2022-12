Scommesse: CDS sospende decadenza concessione disposta da ADM

Con ordinanza di oggi, il Consiglio di Stato alla settima sezione ha accolto il ricorso di un concessionario di giochi sospendendo la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio intervenendo sulla decadenza emessa dall’Agenzia delle dogane e monopoli di un diritto scommesse su un punto vendita di Cosenza che aveva interrotto illegittimamente la raccolta di gioco.

Adm aveva disposto la decadenza del diritto e il concessionario difeso dall’avv. Luca Giacobbe aveva quindi impugnato il provvedimento in quanto non responsabile dell’interruzione della raccolta ed a fronte della pendenza di un ricorso 700 davanti al giudice ordinario che avrebbe dovuto far soprassedere ADM dal disporre la decadenza.

Come si legge nell’ordinanza: “Rilevato, da un primo e sommario esame giustificato dalle esigenze di celerità proprie del rito cautelare, che le questioni dedotte dall’appellante necessitano un adeguato approfondimento nella sede di merito, in ragione della loro peculiare complessità; ritenuto, pertanto, opportuno accogliere l’istanza di sospensione presentata dall’appellante ai soli fini di mantenere la res ad huc integra, salva ed impregiudicata qualsivoglia valutazione nel merito; ritenuti, comunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese della fase cautelare”…Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza appellata e dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado; fissa per il merito l’udienza pubblica del 18 aprile 2023″.

PressGiochi