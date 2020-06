Scientific Games diventa fornitore di giochi eInstant di Side Play e Pennsylvania Lottery

Scientific Games Corporation è diventato il distributore esclusivo di giochi eInstant di SidePlay Entertainment in tutto il Nord America, con Pennsylvania Lottery che è la prima a lanciare il contenuto iLottery attraverso OpenGaming. L’accordo rafforza in modo significativo l’offerta di giochi eInstant dell’azienda disponibile attraverso l’Open Gaming System (OGS), una funzione chiave dell’ecosistema OpenGaming. Le caratteristiche uniche di OGS agiscono come aggregatori di contenuti digitali creando un paniere di mercato di giochi scientifici e giochi di terze parti attraverso un’unica interfaccia per le piattaforme iLottery. La Pennsylvania Lottery attualmente offre ai giocatori più di 70 giochi eInstant per il gioco online / mobile. La versione più recente di Piggy Bank Payout di SidePlay è il primo gioco ad essere stato pubblicato.

Amy Bergette, VP Digital Lottery Digital Content Studio for Scientific Games, ha dichiarato: “Siamo contenti di offrire un nuovo intrattenimento di gioco eInstant ai giocatori della lotteria della Pennsylvania attraverso la nostra nuova partnership con SidePlay Entertainment. Questi nuovi giochi saranno un’ottima aggiunta alla nostra offerta di contenuti iLottery”. Il programma di giochi online / mobili della Pennsylvania Lottery sviluppato e gestito da Scientific Games per ottenere i massimi ritorni ha superato $1 miliardo di vendite in meno di due anni ed è sulla buona strada per raggiungere il miliardo di dollari di vendite annuali, considerato il programma iLottery di maggior successo in Nord America.

Steve Hickson, direttore di SidePlay Entertainment, ha dichiarato: “In collaborazione con Scientific Games, il nostro team ha lavorato a stretto contatto con Pennsylvania Lottery per perfezionare i contenuti di gioco per i giocatori. Siamo lieti di aiutare la lotteria ad ampliare la varietà dei contenuti di iLottery disponibili nello stato. Non vediamo l’ora di proseguire questa collaborazione di successo sia con la Pennsylvania Lottery sia con Scientific Games”.

PressGiochi