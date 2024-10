SBC Summit: l’edizione 2024 si chiude con 25mila partecipanti e già si fissano le date del 2025

La scorsa settimana, Lisbona ha ospitato l’SBC Summit 2024, l’evento di punta globale di SBC, che ha raggiunto un successo senza precedenti, stabilendo nuovi standard nel settore e consolidando il ruolo di SBC come leader nell’organizzazione di eventi.

Con quasi 25.000 partecipanti, l’edizione 2024 ha segnato un aumento del 70% rispetto a quella del 2023 a Barcellona. Rappresentanti di 134 paesi, venti in più rispetto allo scorso anno, hanno affollato uno spazio espositivo di 110.000 metri quadrati presso la Feira Internacional de Lisboa e la MEO Arena, confermando l’SBC Summit come l’evento in più rapida crescita e leader del settore.

Il sindaco di Lisbona Carlos Moedas, insieme al Ministro dell’Economia Pedro Reis e al Segretario di Stato per il Turismo Pedro Machado, hanno accolto con entusiasmo l’evento, sottolineando il suo significativo contributo economico, stimato in circa 100 milioni di euro in benefici indiretti.

L’area espositiva dell’SBC Summit è stata un successo straordinario, con oltre 600 espositori che hanno animato l’evento. Di questi, 250 erano nuove partecipazioni e più di 100 erano alla loro prima esperienza in un evento SBC. Grazie all’app ufficiale SBC Connect Plus, sono stati programmati 10.000 incontri, con molti altri svolti durante tutto il summit.

In qualità di evento di punta di SBC, l’azienda si è concentrata strategicamente sull’incremento delle presenze dalle regioni geografiche chiave per la crescita del settore. La partecipazione è aumentata del 126% dall’America Latina e Caraibi, dell’80% dall’Asia, del 45% dall’Africa e del 127% dal Nord America, dimostrando l’attrattiva globale e l’influenza crescente dell’evento.

L’introduzione della Global Markets Lounge ha rafforzato l’attenzione sui mercati internazionali, con 11 sessioni dedicate e 12 tavole rotonde globali che hanno coinvolto esperti di settore.

Tra i momenti più attesi del summit ci sono stati gli interventi di star internazionali come Sir Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web, il leggendario skater Tony Hawk, il campione UFC Merab Dvalishvili e le icone del calcio Luis Figo e Peter Schmeichel. A questi si sono aggiunti 600 speaker, tra cui molti leader del settore e CEO di aziende di primo piano come Alex Fonseca (Superbet), Carsten Koerl (Sportradar) e Gustaf Hagman (LeoVegas).

Oltre 500 leader del settore hanno partecipato all’esclusivo SBC Leaders Summit il 24 settembre, presso l’hotel Myriad By Sana, con sessioni educative e opportunità di networking d’élite. Tra gli eventi di spicco, la cerimonia della Hall of Fame ha reso omaggio a Barry Gibson, presidente uscente di Entain Group.

Il networking è stato un elemento centrale dell’evento, con cene e feste memorabili. La festa di chiusura INFINITY Lisbon alla MEO Arena, con DJ di fama mondiale come Miss Monique, Don Diablo e Darude, ha segnato il culmine di questa edizione straordinaria.

Tra i momenti più importanti, anche la cerimonia di premiazione degli SBC Awards, che ha visto 1.300 professionisti celebrare l’eccellenza del settore con 39 categorie premiate. Tra i vincitori, spiccano Soft2Bet, Betsson Group e Kaizen Gaming.

Novità di quest’anno sono stati l’ESI Lisbon, il Payment Expert Summit e l’Affiliate Leaders Summit, ciascuno con uno spazio dedicato e contenuti educativi esclusivi. Il Media Headquarters è stato il fulcro delle attività mediatiche, ospitando conferenze stampa e interviste internazionali, mentre lo Startupsphere ha messo in mostra le migliori innovazioni del settore.

L’SBC Summit tornerà a Lisbona dal 16 al 18 settembre 2025.

PressGiochi è media partner dell’evento.