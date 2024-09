Pedro Reis, Ministro dell’Economia del Portogallo, inaugura ufficialmente il nuovo SBC Summit a Lisbona

Pedro Reis, Ministro dell’Economia del Portogallo, ha inaugurato ufficialmente il rinnovato SBC Summit, la prima edizione dell’evento globale di punta di SBC tenuta a Lisbona. Questa nuova versione del Summit ha già registrato una crescita straordinaria, triplicando lo spazio espositivo e aumentando la partecipazione del 67%. Questa rapida espansione sottolinea l’importanza crescente di SBC, con Lisbona ormai posizionata come il fulcro centrale dell’industria.

Il Ministro Reis ha dato il via alla tre giorni di esposizione e conferenze presso la Feira Internacional de Lisboa e il MEO Arena con una cerimonia del taglio del nastro. L’evento, che si estende su 110.000 metri quadrati di area espositiva, si svolgerà fino al 26 settembre, attirando leader globali nei settori delle scommesse sportive, del gaming e delle industrie correlate.

Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC, ha dichiarato: “È stato un enorme onore accogliere il Signor Reis al nostro primo evento in Portogallo. Con 25.000 delegati e 600 espositori provenienti da tutto il mondo, l’SBC Summit è ufficialmente l’evento con la crescita più rapida nel settore. Molti partecipanti visitano il Portogallo per la prima volta, provenienti da regioni come Nord, Sud e Centro America, Africa, Europa e Asia, a testimonianza dell’appeal internazionale del summit.”

Si stima che il Summit possa generare fino a 100 milioni di euro di benefici economici per il bilancio portoghese, contribuendo alla crescita dei settori dell’ospitalità, del turismo e dei servizi locali a Lisbona. Un fattore significativo è la presenza di 500 dirigenti di alto livello dell’industria, giunti a Lisbona per il prestigioso SBC Leaders Summit, tenuto presso l’esclusivo Myriad by Sana Hotel.

Durante i tre giorni, la MEO Arena ospiterà leggende come lo skateboarder e imprenditore Tony Hawk, le icone del calcio Luís Figo e Peter Schmeichel, il campione UFC Merab Dvalishvili e la presentatrice sportiva britannica Laura Woods. Inoltre, il leggendario pilota di Formula 1 Rubens Barrichello si è unito al SBC Leaders Summit, aggiungendo ulteriore prestigio all’evento.

“Questo evento segna non solo un traguardo importante per SBC, ma rappresenta anche una grande opportunità per la città di Lisbona. Siamo veramente grati per l’accoglienza calorosa e per la collaborazione con la città e le autorità nazionali”, ha aggiunto Sojmark.

In passato, SBC ha ospitato numerose figure governative di rilievo ai suoi eventi, tra cui il Governatore di Rio de Janeiro Cláudio Castro, il Governatore del New Jersey Phil Murphy, l’ex Governatore del New Jersey e candidato presidenziale Chris Christie, il Ministro del Servizio e Riduzione della Burocrazia dell’Alberta Dale Nally, il Ministro del Turismo, Cultura e Gioco dell’Ontario Stan Cho e l’ex Senatore del New Jersey Ray Lesniak.

PressGiochi