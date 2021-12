Sazka Entertainment: da oggi diventa Allwyn  

Con un rebranding globale, il gruppo di gioco d’azzardo ceco Sazka Entertainment ora proseguirà il proprio business con il nome di Allwyn, il nome della società che ha utilizzato per le sue operazioni nel Regno Unito. Essendo il più grande operatore di lotterie in Europa, il gruppo gestisce la sua holding di punta Sazka nel mercato ceco nazionale oltre a Lotteries Austria, OPAP in Grecia e Cipro e il Lotto in Italia.

La società recentemente rinominata ha dichiarato che la decisione mostra il proprio sforzo di “riposizionarsi come azienda globale”, dopo aver condotto una serie di fusioni e acquisizioni per trasformare e ampliare le sue operazioni commerciali internazionali.

“Sazka Entertainment, che gestisce lotterie in Austria, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro e Italia, si sta ribattezzando Allwyn”, si legge in una dichiarazione di Allwyn. “Il cambiamento arriva quando l’azienda si evolve da operatore di lotterie paneuropeo a business globale. Allwyn manterrà i suoi iconici marchi locali apprezzati sia dai consumatori che dai dipendenti e guiderà la continua e forte crescita dell’azienda”.

Il marchio Allwyn è stato istituito per la prima volta nell’aprile di quest’anno come consociata rivolta al Regno Unito al fine di facilitare la partecipazione del Gruppo Sazka al quarto bando per la licenza della National Lottery, in cui è in competizione con Camelot UK, l’azienda italiana Sisal e Northern & Shell Group . Per aiutare con il coordinamento della sua campagna della lotteria nazionale, l’azienda ha nominato Lord Sebastien Coe, quattro volte medaglia olimpica, nel suo consiglio di amministrazione con l’obiettivo di rafforzare la sua “prospettiva internazionale”.

Il rebranding in Allwyn e la partecipazione al quarto concorso della Lotteria Nazionale accompagnano una serie di importanti sviluppi per Sazka/Allwyn nel 2021, assicurando un fondo di 500 milioni di euro sostenuto dalla società di private equity statunitense Apollo Global come sponsor unico dopo la sua trasformazione aziendale nel 2020.

Sazka/Allwyn ha sottolineato che il fondo sponsorizzato da Apollo sarebbe stato utilizzato per rafforzare la sua posizione di leadership come il più grande operatore di lotterie in Europa, esplorando al contempo nuove opportunità guidate dalle lotterie all’interno dei mercati nordamericani poco penetrati.

Nel suo ultimo aggiornamento finanziario sotto l’identità di Sazka, il gruppo ha registrato una crescita significativa delle vendite della lotteria, con vendite numeriche in aumento del 78% a 621,6 milioni di euro nel primo semestre del 2021.

Nel frattempo, anche le vendite della lotteria istantanea sono migliorate del 101% fino a 119,6 euro milioni in quanto SAZKA ha migliorato le sue competenze chiave.

“Ci sono costi considerevoli associati alla partecipazione a gare pubbliche, come la nostra attuale partecipazione al concorso per la quarta licenza per gestire la Lotteria nazionale del Regno Unito e perseguire potenziali operazioni di fusione e acquisizione”, ha spiegato il gruppo al momento dell’aggiornamento finanziario.

