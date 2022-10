Sapar: nuova modulistica Comma 7

L’Associazione nazionale Sapar fa sapere ai propri associati che per richiedere il nulla osta di messa in esercizio sostitutivo degli apparecchi 7 A e 7 C post 2003 è necessario

L’Associazione nazionale Sapar fa sapere ai propri associati che per richiedere il nulla osta di messa in esercizio sostitutivo degli apparecchi 7 A e 7 C post 2003 è necessario utilizzare il modulo “Richiesta nulla osta di esercizio per apparecchi in possesso del solo nulla osta di distribuzione” sul portale Adm nell’area riservata (“Interattivi-Giochi-Servizi telematici apparecchi senza vincita in denaro”).

Si ricorda infatti che per gli apparecchi 7 A e 7 C post 2003 che erano posizionati in magazzino alla data del 30 giugno 2022 e che lo sono tutt’ora il nulla osta sostitutivo può essere richiesto anche successivamente alla suddetta data.

