Sanremo 2024. Nella classifica Sisal i favoriti sono i Negramaro, a 6,00

Con l’annuncio dei big in gara, è iniziata a salire l’attesa per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La prima grande novità di questa edizione sta proprio nel numero

Con l’annuncio dei big in gara, è iniziata a salire l’attesa per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La prima grande novità di questa edizione sta proprio nel numero degli artisti che si sfideranno, passati da 23 a 27, a cui si aggiungeranno i 3 finalisti di Sanremo Giovani per un totale di ben 30 cantanti in gara. Tra i protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024, ci sono nomi nuovi, “vecchie glorie” della canzone italiana e tanti artisti in piena scesa.

Gli esperti di Sisal hanno stilato una prima classifica dei favoriti per la vittoria e, a comandare il pronostico, sono i Negramaro: il gruppo salentino, dopo aver partecipato nella categoria “nuove proposte” nel 2005 ed essere stato super ospite nel 2018 e nel 2021, torna sul palco dell’Ariston per la prima volta nella categoria Big e si piazza davanti a tutti, con il successo a 6,00. Subito dietro un tris di donne alla pari: Alessandra Amoroso, anche lei alla sua prima assoluta al Festival, Annalisa, protagonista di uno dei tormentoni dell’estate, e Angelina Mango, la giovanissima cantautrice vincitrice della sezione Canto di Amici 2023 di Maria De Filippi: tutte sono proposte vincenti a 7,50.

In gara anche Mahmood che, dopo aver vinto le edizioni del 2019 e del 2022 (in coppia con Blanco) punta al tris, un’opzione a quota 9,00. Alla stessa quota Emma, anche lei già vincitrice nel 2012, Fiorella Mannoia, seconda classificata nel 2017, e il rapper napoletano Geolier. A 12,00 un altro vincitore della kermesse, Diodato, che trionfò nel 2020, mentre a 16,00 c’è un folto gruppetto formato da Irama, Il Volo, Mr Rain e Gazzelle.

Loredana Bertè partecipa a Sanremo per l’ottava volta, la sua vittoria è a 20,00, come quella di The Kolors, Dargen D’Amico, e l’esordiente Ghali. Sangiovanni e Alfa sono proposti a 25,00, mentre a 33,00 troviamo la coppia Renga e Nek e Big Mama. Lontani dalla vittoria Rose Villain, Fred De Palma, a 50,00, e La Sad, Mannini e Il Tre, a 66,00. All’ultimo posto della classifica Sisal la quota “grande ritorno” del 2024, i Ricchi e Poveri, a 100,00.

PressGiochi