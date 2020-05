San Venanzo (TR). Il sindaco blocca ancora Lotto e Superenalotto, via libera solo ai Gratta&Vinci

Non si ferma nemmeno ai tempi del lock down la frenesia legislativa locale contro il gioco pubblico. Dopo Bassano del Grappa, nella giornata di ieri il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, con Ordinanza sindacale n. 17 del 4.5.2020 ha disposto, la sospensione di tutte le tipologie di giochi nei pubblici esercizi e nelle tabaccherie che comportino lo stanziamento del giocatore all’interno dell’esercizio (lotto, superenalotto, slot machines, ecc.) mentre è consentito il gioco del “gratta e vinci” con espressa prescrizione che una volta acquistato il biglietto, l’operazione del grattare non può essere fatta all’interno dell’esercizio, né nelle immediate vicinanze.

“Ho firmato questa ordinanza – dice il sindaco – sostanzialmente per due ordini di motivazioni: in primo luogo perché resta assolutamente prioritario evitare ogni possibile ipotesi di assembramento e partecipare ai giochi on line può avere questo risultato ed inoltre non sembra che questa dei giochi possa essere considerata una priorità… quando ripartirà tutto, ripartiranno anche i giochi online”.

La suddetta ordinanza resterà in vigore fino al 17 maggio 2020.

PressGiochi