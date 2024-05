Pragmatic Play, Heart of Cleopatra in esclusiva su Lottomatica

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Lottomatica fino al 6 Giugno.

I simboli dell’Antico Egitto occupano lo schema di gioco 7×7 dove le vincite si formano creando gruppi di cinque o più di essi. A questi si aggiunge il simbolo Cleopatra Wild, che non solo contribuisce a formare le vincite, ma può anche lasciare dietro di sé dei Money Spots quando ne compare almeno uno in un gruppo vincente. Questi Money Spots si avviano con un moltiplicatore di 1x o 2x che viene raddoppiato di valore dopo ogni successiva vincita in quella posizione. Una volta che tutti i tumble si sono esauriti, nella sua posizione sui rulli viene assegnata una ricompensa istantanea compresa tra 0,1x e 10x la puntata totale, la quale viene poi moltiplicata per il valore finale del Money Spot prima di essere rimossa dallo schermo.

Cosa aspettarsi:

Da tre a sette simboli Bonus assegnano da 10 a 30 giri gratuiti.

I Money Spot vengono mantenuti in posizione per tutta la durata, accumulando valore a ogni caduta, mentre la ricompensa istantanea viene pagata e moltiplicata per il suo valore finale alla fine del bonus.

I Giri Gratuiti possono essere riattivati se ulteriori Simboli Bonus si posizionano sui rulli, assegnando lo stesso numero di quelli del gioco base e fornendo un enorme potenziale di vincita.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

