Bassano del Grappa. In pieno lockdown, firmata ordinanza per introdurre limiti orari al gioco

E’ ironico pensare che nonostante tutta Italia sia bloccata a lottare contro questo mostro invisibile ci sia qualche amministratore comunale che pensa a limitare l’apertura di attività, quali le sale giochi e scommesse, che al momento sono totalmente chiuse.

Mentre il settore pensa al come, quando e, soprattutto, al se riaprirà, il sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan, ha firmato un’ordinanza con la quale cambia gli orari di apertura per le sale da gioco e l’utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati. La nuova ordinanza prevede l’interruzione del gioco nelle seguenti fasce: dalle 7.00 alle 10.00, dalle 13.00 alle 15.00, dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 22.00 alle 7.00.

Rimangono, dunque, in vigore le otto ore di disponibilità giornaliere stabilite dalla precedente ordinanza, ma suddivise in tre fasce e non più in due. Inasprite anche le sanzioni per i trasgressori che prevedono la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco nel caso di tre violazioni in un biennio”.

PressGiochi