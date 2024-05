USA, AGA registra nel primo trimestre 2 mld di incassi nell’igaming

L’igaming statunitense ha incassato la cifra record di 2 miliardi di dollari nel primo trimestre, con un aumento del 26,1% su base annua.

Secondo il Commercial Gaming Revenue Tracker dell’AGA, marzo ha segnato il 13° trimestre consecutivo di crescita dei ricavi dei giochi negli Stati Uniti. Il tracker fornisce approfondimenti stato per stato e cumulativi sulle prestazioni del settore statunitense, utilizzando i rapporti sulle entrate statali. I ricavi nel solo mese di marzo sono stati di 6,1 miliardi di dollari, il secondo mese di maggior incasso di sempre per l’industria statunitense.

Il primo trimestre ha visto 11 stati stabilire nuovi record di entrate trimestrali per i giochi. Questi includevano New York e Pennsylvania, due dei più grandi mercati di giochi commerciali degli Stati Uniti. La cifra record di 14,7 miliardi di dollari è stata pagata ai governi statali e locali in contributi fiscali derivanti dalle entrate fiscali dirette sui giochi nel 2023. Questo valore è aumentato del 9,7% rispetto al 2022 e non include ulteriori contributi sul reddito, sulle vendite o altre imposte.

Il presidente e amministratore delegato di AGA Bill Miller ritiene che il 2024 si rivelerà un anno cruciale per il mercato statunitense. “Sebbene lo slancio del gioco rimanga forte, il 2024 sarà la nuova base di riferimento per la crescita futura dopo diversi anni di legalizzazione delle scommesse sportive e cambiamenti dei consumatori post-pandemia”, ha affermato Miller. “La continua crescita del gaming si basa sul mantenimento del nostro impegno verso l’innovazione e la responsabilità”. AGA attribuisce il record dell’igaming nel primo trimestre al lancio nel Rhode Island. Il Rhode Island è diventato il settimo stato degli Stati Uniti a lanciare l’igaming a marzo, con l’entrata in funzione del casinò online di Bally’s Corporation.

L’igaming statunitense ha incassato la cifra record di 2 miliardi di dollari nel primo trimestre, con un aumento del 26,1% su base annua. L’AGA ha attribuito l’aumento al rafforzamento delle cifre derivanti dal lancio dell’igaming nel Rhode Island. Sia il gioco al dettaglio che quello online negli Stati Uniti sono cresciuti nel primo trimestre, anche se l’AGA ha notato che ciò è avvenuto a ritmi più lenti rispetto ai trimestri precedenti. La vendita al dettaglio ha rappresentato il 70,7% dei ricavi totali del primo trimestre con 12,3 miliardi di dollari. Si è trattato di un aumento solo dello 0,3% su base annua, con l’AGA che ha attribuito la stagnazione alle condizioni meteorologiche avverse all’inizio del trimestre. La vendita al dettaglio è stata responsabile del 70,7% dei ricavi totali del primo trimestre. I giochi online, nel frattempo, hanno raggiunto la quota più alta mai vista sui ricavi totali, pari al 29,3%.

Gli americani hanno scommesso un record trimestrale di 36,9 miliardi di dollari sugli sport nel primo trimestre, producendo 3,3 miliardi di dollari di entrate trimestrali, con un aumento del 22% su base annua. Ancora una volta, l’AGA ha attribuito tale aumento al lancio di nuovi mercati in paesi come la Carolina del Nord e il Vermont. Miller ha dichiarato: “Con l’espansione dei giochi, più comunità che mai ne traggono vantaggio. Siamo orgogliosi di creare posti di lavoro in tutto il Paese, fornire esperienze di intrattenimento di livello mondiale che offrano alternative sicure al pervasivo mercato del gioco d’azzardo illegale e generare entrate fiscali per sostenere progetti pubblici critici”.

Numerosi marchi leader negli Stati Uniti riportano un primo trimestre forte. L’annuncio da parte dell’AGA di un primo trimestre record è stato alimentato dalla crescita di alcuni dei principali marchi negli Stati Uniti. DraftKings, ad esempio, ha registrato un aumento dei ricavi del 52,7% su base annua raggiungendo 1,2 miliardi di dollari rispetto ai 769,7 milioni di dollari generati nello stesso trimestre dell’anno scorso. A seguito del forte primo trimestre, DraftKings ha alzato le previsioni per l’intero anno. La società punta ora a ricavi compresi tra 4,8 e 5 miliardi di dollari rispetto all’obiettivo iniziale di 4,65-4,9 miliardi di dollari, mentre ha aumentato il suo obiettivo di EBITDA rettificato a 460-540 milioni di dollari da 410-550 milioni di dollari.

FanDuel, di proprietà di Flutter Entertainment, nel frattempo, ha ottenuto oltre 1,4 miliardi di dollari di entrate nel primo trimestre, con una quota di mercato delle entrate lorde dei giochi igaming che ha raggiunto un nuovo record del 27%. L’amministratore delegato di Flutter, Peter Jackson, ha dichiarato: “Abbiamo avuto un ottimo inizio d’anno. Negli Stati Uniti, lo slancio dei ricavi di FanDuel si sta traducendo in una forte crescita dell’EBITDA rettificato statunitense e in guadagni di quote di mercato. Siamo concentrati nel continuare ad espandere la nostra base di giocatori, la quota di mercato e nell’incorporare i profitti futuri nella nostra attività attraverso investimenti disciplinati”.

