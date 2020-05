Lotto e Superenalotto, al via da stasera alle estrazioni

Da oggi, martedì 5 maggio riparte ufficialmente la fase 2 anche per il gioco pubblico con il ritorno alle estrazioni e la raccolta delle giocate di Lotto, Superenalotto e giochi collegati.

Il gioco del Lotto, torna dunque con le sue tre estrazioni settimanali dopo il lockdown imposto alla “dea bendata” il 21 marzo 2020.

Con il Lotto tornano anche le puntate per centrare il 6 al Superenalotto che riparte dopo la pausa forzata del coronavirus dall’estrazione di sabato 21 marzo 2020 con un jackpot da 36 milioni di euro.

Lo stop al gioco pubblico è costato caro anche allo Stato. Con la sospensione immediata con l’inizio del lockdown dei giochi fisici svolti nelle sale dedicate come le new slot e le Videolottery, o ancora il Bingo, cui si sono aggiunte subito le scommesse sportive, anche perché prive di eventi su cui puntare, e poi il Lotto e il Superenalotto fermati direttamente con provvedimento dei Monopoli, le perdite di gettito se rapportate all’anno potrebbero raggiungere 1,6 miliardi in meno rispetto ai circa 14 miliardi incassati dallo Stato nel 2019.

Le estrazioni sono previste nei giorni consueti: Lotto e SuperEnalotto, ogni martedì, giovedì e sabato, a partire dal concorso di martedì 5 maggio 2020; SiVinceTutto ogni mercoledì, a partire dal concorso n. 213 di mercoledì 6 maggio 2020; Eurojackpot ogni venerdì a partire dal concorso n. 19 di venerdì 8 maggio 2020.

PressGiochi