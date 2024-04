San Ferdinando di Puglia: gioco online illegale in un circolo privato, sequestrati 7 computer

Sequestrati dai carabinieri 7 computer utilizzati, all’interno di un circolo privato a San Ferdinando di Puglia, per accedere alle piattaforme di gioco online. I controlli in collaborazione con il personale

Sequestrati dai carabinieri 7 computer utilizzati, all’interno di un circolo privato a San Ferdinando di Puglia, per accedere alle piattaforme di gioco online. I controlli in collaborazione con il personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno permesso di riscontrare che i dispositivi non rispettavano le norme sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Disposta una sanzione da 70 mila euro.

