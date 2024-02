Sambaldi-Strata: “Formazione operatore di gioco: il progetto di Federformazione ancora in fase embrionale”

“Il progetto di Federformazione di avviare un tavolo permanente multidisciplinare per la creazione di uno schema di certificazione di competenze nazionale per una figura professionale specifica per il settore, si

“Il progetto di Federformazione di avviare un tavolo permanente multidisciplinare per la creazione di uno schema di certificazione di competenze nazionale per una figura professionale specifica per il settore, si trova attualmente in una fase embrionale. Sarà nostra cura comunicare l’eventuale nostra nomina nell’ambito del comitato scientifico di Federformazione al momento della sua ufficializzazione”.

Lo affermano gli Avv. Chiara Sambaldi e Andrea Strata tornando a parlare del progetto di Federformazione ideato insieme al comitato scientifico di Federformazione del Gioco e della Legalità, diretto appunto dagli avvocati toscani e di cui la Presidente di Federformazione, Laura Mazza, ne aveva parlato in una precedente intervista a PressGochi MAG.

Il progetto di Federformazione intende rispondere alla necessità di valorizzare e promuovere percorsi formativi sul territorio nazionale innovativi e certificati, rispondendo alla necessità di linee guida nazionali con l’obiettivo di fornire una soluzione realizzabile per fronteggiare il fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo affrontando il problema sotto diversi punti di vista e proponendo strategie e modelli di intervento concreti, con la progettazione della formazione volta ad individuare i metodi, i contenuti e i tempi dell’intervento. Iniziando con l’analisi dei fabbisogni, cui seguono i momenti della gestione nazionale con enti accreditati alla formazione e rilascio di certificazione idonea nazionale.

PressGiochi