America Latina. Nasce SAGSE Talks, nuovo programma per gli eventi digitali

Organizzato da GET In, Yogonet e trasmesso da Global Wizard, SAGSE ha riunito i migliori esperti del settore e leader di pensiero per condividere le loro opinioni e discutere quali strumenti usare e guardare a nuove opportunità. SAGSE Talks presenta ogni martedì l’agenda online che è stata creata per coprire l’intero settore delle scommesse e dei giochi, tra cui scommesse sportive, giochi da casinò, poker, sport virtuali, lotterie, pagamenti e marketing digitale. SAGSE offre l’opportunità perfetta per tutti di rimanere in contatto con gli amici e colleghi del settore. SAGSE Talks viene trasmesso in diretta via YouTube e Facebook. La seconda riunione di SAGSE Talks si terrà lunedì 27 aprile, alle 15:00 in Argentina, e includerà la partecipazione di Evert Montero Cárdenas, presidente della Federazione colombiana degli imprenditori dei giochi di fortuna (Fecoljuegos). L’accesso a questo ciclo di eventi online è gratuito e aperto.

