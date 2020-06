Russia. Completato il secondo casinò della Primorye Gambling Zone

La Primorye Gambling Zone nell’estremo oriente della Russia svelerà presto il suo secondo casinò. Fino ad ora l’unica sede di gioco d’azzardo ìnella regione è il casinò Tigre de Cristal, gestito da Suncity Group. Ora, la costruzione del secondo casinò è terminata , sarà gestito da Shambhala CJSC, che sta completando i dettagli degli interni. L’agenzia russa per gli investimenti e le esportazioni dell’Estremo Oriente ha confermato l’apertura prevista per la seconda metà del 2020. Il casinò farà parte dell’hotel e del complesso di intrattenimento di Shambala, che dichiara: “L’apertura della prima fase dell’hotel Shambhala e del complesso di intrattenimento nell’area del resort di intrattenimento integrato di Primorye (IRKZ) è prevista per quest’estate. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo nella seconda metà del 2020. Nella prima fase, la società assumerà fino a 500 membri per il personale. I lavori di costruzione sono stati completati e sono in corso le rifiniture. La Zona di gioco delle Primorye in Russia ospiterà almeno 11 casinò entro il 2023, secondo un annuncio fatto lo scorso dicembre dal vice governatore della regione Konstantin Shestakov durante una visita nella zona.

PressGiochi