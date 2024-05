Rozzano (MI): controlli in bar e centri scommesse, la Polizia emette sanzioni per 10mila euro

In una maxi operazione congiunta, la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno condotto controlli nelle zone centrali di Rozzano e nella frazione di Quinto Stampi. Durante l’operazione, sono state identificate 134 persone (125 italiani e 9 stranieri), di cui 27 italiani e 9 stranieri con precedenti. Due stranieri irregolari sono stati denunciati.

Sono stati controllati bar e centri scommesse, con multe per quasi 10.000 euro per l’uso illegale delle macchinette da parte di minorenni e per il mancato rispetto degli orari di apertura. Su strada, 62 veicoli sono stati fermati, con una multa per guida senza patente e un fermo amministrativo. Due individui sono stati multati per consumo di sostanze stupefacenti.

L’Amministrazione ha dichiarato che le attività congiunte continueranno per contrastare il degrado e garantire sicurezza e legalità.

PressGiochi