Romano (Codere Italia): “Nelle sale giochi l’offerta di food&beverage ci permette di soddisfare al meglio le aspettative del cliente”

“In Codere la ristorazione è parte dell’offerta delle sale. Il nostro modello di casinò ha integrato un servizio di food&beverage di eccellenza. Quindi questo è stato il modello usato anche in Italia.

La frammentazione normativa italiana con i limiti orari ha sicuramente messo in difficoltà le aziende creando delle restrizioni, specie nei casi di comuni che hanno imposto la chiusura delle sale negli orari di pranzo. Rispetto a questo tema credo che la flessibilità sia sempre l’elemento fondamentale ed è importante individuare l’aspettativa del cliente dandogli quello che si aspetta. Se il cliente sarà in sala a pranzo avrà un’offerta legata ad un pranzo di qualità, se sarà in sala in altre ore avrà un’offerta altrettanto di qualità.

In azienda realizziamo una formazione interna sul gioco responsabile che viene sempre rinnovata. Poi c’è l’obbligo che arriva dalle varie leggi regionali che ci impone di far fare formazione ai nostri dipendenti. Noi lo facciamo molto volentieri. Proprio la scorsa settimana abbiamo firmato un protocollo con la Asl di Salerno per mettere in atto una serie di azioni sinergiche per supportare i clienti anche con la presenza di professionisti Asl nelle nostre sale”.

Lo ha dichiarato a PressGiochi Imma Romano di Codere Italia durante HostMilano 2023.

PressGiochi