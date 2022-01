Riforma amusement: i prossimi adempimenti da tenere a mente

L’Associazione Sapar pubblica il Vademecum relativo ai prossimi adempimenti riguardanti la riforma degli apparecchi senza vincita in denaro. Apparecchi prodotti o importati a far data dal 1°Giugno 2021 (tutte le

L’Associazione Sapar pubblica il Vademecum relativo ai prossimi adempimenti riguardanti la riforma degli apparecchi senza vincita in denaro.

Apparecchi prodotti o importati a far data dal 1°Giugno 2021 (tutte le tipologie di apparecchi)

E’ possibile fin da ora procedere alle richieste telematiche di verifica tecnica di conformità per gli apparecchi prodotti o importati a far data dal 1°Giugno 2021.

Apparecchi comma 7 ante 2003 (videogiochi,gru etc.dotati esclusivamente di nulla osta di messa in esercizio)

Entro il 28 Febbraio 2022 è necessario presentare ad Adm le autocertificazioni relative ai nulla osta sostitutivi.

A seguito del rilascio del nulla osta sostitutivo gli apparecchi potranno continuare ad essere installati esclusivamente nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante.

Entro il 31/12/2023 tali apparecchi dovranno essere sottoposti a richiesta di verifica tecnica di conformità (omologa). Con omologa gli apparecchi potranno essere installati in tutte le locations (tranne i 7C attivabili a gettone); decorsa tale data, in assenza di omologa, tali apparecchi non potranno essere installati in nessuna location.

Apparecchi meccanici ed elettromeccanici installati almeno una volta nella loro vita utile alla data del 1°Giugno 2021

Entro il 28 Febbraio 2022 si dovrà richiedere il nulla osta provvisorio che sarà sufficiente per l’installazione in tutti gli esercizi (anche negli esercizi generalisti) a partire dal 1°Marzo 2022.

Entro il 31/12/2023 tali apparecchi dovranno essere sottoposti a verifica tecnica di conformità (omologa). Decorsa tale data in assenza di omologa tali apparecchi non potranno essere installati in nessuna location.

Fanno eccezione i meccanici ed elettromeccanici che emettano tickets, attivabili a gettoni o con strumenti elettronici di pagamento, i quali possono essere installati a far data dal 1°Marzo 2022 solo nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante (ma entro il 31.12.2023 dovranno essere omologati o rimossi).

Apparecchi di cui all’art.110 comma 7 lett. A e C del Tulps che hanno già Nulla osta di distribuzione (Es: Gru, videogiochi)

Entro il 28 Febbraio 2022 è possibile chiedere il nulla osta sostitutivo che sarà sufficiente per l’installazione in tutti gli esercizi (anche negli esercizi generalisti) a partire dal 1°Marzo 2022.

Fanno eccezione gli apparecchi 7C con collegamento in rete per monitoraggio e controllo o per la formazione di classifiche che potranno comunque essere installati a partire dal 1°/3/2022 esclusivamente nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante.

Decorsa la data del 28 Febbraio 2022 gli apparecchi 7A potranno continuare ad essere installati in tutte le location con solo nulla osta sostitutivo, senza obbligo di omologa.

Gli apparecchi 7C che consentono l’azzeramento delle classifiche, dei record e la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati dovranno invece essere omologati entro il 30/6/2022.

Dal 1°/3/2022 tali apparecchi, qualora siano attivabili a gettone o con strumenti elettronici di pagamento, potranno essere installati esclusivamente nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante. Adm pubblicherà per tempo l’elenco con le tipologie di apparecchi 7C che saranno da sottoporre a certificazione (omologa).

Per gli apparecchi 7C che non consentono l’azzeramento delle classifiche e dei record (cioè non ricompresi nell’elenco di cui sopra) sarà necessario chiedere entro il 30 Giugno 2022 un nulla osta sostitutivo e non saranno da sottoporre ad omologa. Qualora questi apparecchi siano attivabili a gettone o con strumenti elettronici di pagamento a partire dal 1°Marzo 2022 potranno essere installati esclusivamente nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante.

Redemptions

È già ora possibile procedere alle richieste telematiche di verifica tecnica di conformità per gli apparecchi installati a far data dal 1°Giugno 2021.

Per gli apparecchi che alla data del 1/6/2021 sono stati già installati almeno una volta nella loro vita utile è necessario richiedere il nulla osta sostitutivo entro il 28/2/2022. Dal 1°Marzo 2022 questi apparecchi possono essere installati esclusivamente all’interno delle sale giochi e delle attività di spettacolo viaggiante.

Entro il 31/12/2022 tali apparecchi dovranno essere omologati. Decorsa tale data in assenza di omologa tali apparecchi non potranno essere installati in nessuna location.

Attività di spettacolo viaggiante

Per gli apparecchi installati nelle attività di spettacolo viaggiante l’entrata in vigore della normativa è fissata al 1°Luglio 2022. Le modalità di utilizzo degli apparecchi in questa tipologia di attività sono demandate a successivo provvedimento condiviso con il Ministero della Cultura.

Apparecchi attivabili a moneta

Per gli apparecchi attivabili a moneta si precisa che Adm ha chiarito che qualora sia prevista anche la possibilità di funzionamento a gettone non sarà necessaria ulteriore omologa ma una volta installati negli esercizi generalisti sarà necessario operare la scelta definitiva della modalità di funzionamento a moneta.

Dispositivo Rfid

Il dispositivo Rfid va richiesto solo per gli apparecchi che non lo hanno o nel caso in cui sia guasto o smarrito.

