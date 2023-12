Regno Unito. Williams (Rank Group): “Il settore dei casino attende di essere modernizzato dalla riforma promessa dal Governo”

“L’industria dei casinò può essere assolutamente certa della tempistica di una serie di cambiamenti che avverranno nel 2024: ad aprile arriverà l’aumento del 9,8% del salario minimo nazionale. Per le aziende terrestri come la nostra, le persone rappresentano, giustamente, la voce di costo più grande e più importante nel nostro business”.

Lo ha affermato David Williams, Direttore degli affari pubblici di Rank Group commentando l’attesa del settore del gioco britannico per l’introduzione delle novità normative previste nel Libro bianco.

“L’aumento del salario minimo nazionale – afferma il dirigente – comporterà un costo di quasi 10 milioni di sterline per Rank Group (sia i nostri casinò Grosvenor che i club di bingo della Mecca) su base annua. Nel contesto, i nostri risultati annuali più recenti (fino a giugno 2023) hanno visto il Gruppo realizzare un EBIT di negoziazione a parità di condizioni di soli 20,3 milioni di sterline e una perdita legale dopo i ribassi di bilancio e i costi di chiusura delle sedi di 95,3 milioni di sterline. Quando i costi aumentano, abbiamo più difficoltà di altri.

Nei prossimi 3 o 4 anni i casinò si troveranno a pagare il 300% in più per la ricerca, la prevenzione e il trattamento dei danni legati al gioco d’azzardo. Riconosciamo gli argomenti a favore di livelli di pagamento elevati, nonostante abbiamo alcune riserve su come verrà utilizzato il denaro. Possiamo aggiungere a questi aumenti dei costi la delusione provata dai casinò nella recente dichiarazione del Cancelliere che ha scelto di congelare le fasce di dazio dei casinò invece di spostarle in linea con l’inflazione. I numeri del Tesoro indicano un beneficio di 5 milioni di sterline per le finanze.

Allo stesso tempo, la fragile fiducia dei consumatori e le più ampie pressioni inflazionistiche si combinano per avere un impatto sui casinò in vista del nuovo anno. In molte aziende, questi costi verrebbero semplicemente trasferiti al consumatore in termini di prezzi più alti. I casinò non possono farlo. Non possiamo vendere una fiche da £ 10 per £ 11,20.

Tra le priorità c’è il cambiamento, atteso da tempo, nell’allocazione delle macchine da gioco. I casinò saranno anche in grado di offrire scommesse sportive, mentre i metodi di pagamento elettronici (invece dell’attuale eccessivo affidamento ai contanti nei nostri club) contribuiranno a offrire ai clienti un’esperienza di casinò più contemporanea e che è la norma quasi ovunque nel mondo.

Questi miglioramenti non possono arrivare troppo tardi. Solo quando la legislazione sarà approvata potremo iniziare a rendere i nostri casinò più moderni e attraenti. Semplicemente non possiamo sopportare l’aumento dei costi, quasi certo, senza sapere quando arriveranno le modernizzazioni promesse. In breve, abbiamo bisogno di modernizzazioni che contribuiscano a generare entrate che ci aiutino ad assorbire i costi. Questa è l’unica sequenza di eventi che funziona. Mentre riflettiamo su un 2023 impegnativo, ci concentriamo sulla prima metà del 2024 sapendo che probabilmente sarà ancora più impegnativo. Entro l’estate, a condizione che il governo attui le politiche di modernizzazione dei casinò elaborate da tempo, sperando che l’attesa ne vanga la pena” ha concluso .

PressGiochi