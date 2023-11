Regno Unito, nel secondo trimestre il gioco online registra un GGY di 1,2 mld di £

La British Gambling Commission ha riferito che il rendimento lordo del gioco d’azzardo online (GGY) nel secondo trimestre è stato di 1,2 miliardi di sterline. Si tratta di un aumento di appena lo 0,6% su base annua.

Le scommesse e le puntate totali sono aumentati del 10% su base annua e il numero medio di conti attivi mensili è aumentato del 7%.

Il GGY delle scommesse sportive è sceso del 5% a 428 milioni di sterline, mentre le scommesse sportive sono diminuite dell’1% e il numero di conti di scommesse sportive attivi dello 0,2%.

Per quanto riguarda le slot, GGY è cresciuto dell’8% su base annua arrivando a 589 milioni di sterline e il numero di giri è aumentato dell’11%.

Il numero medio di conti attivi mensili è aumentato dell’11% arrivando a 3,8 milioni. Il numero di sessioni di slot online che sono durate più di un’ora è aumentato di 4 punti rispetto al secondo trimestre del 2022, raggiungendo il 7%. Tuttavia, la durata media della sessione è stata più breve, pari a 17 minuti. Gli operatori di scommesse autorizzati (LBO) hanno riportato una diminuzione del GGY a £ 539 milioni.

La Gambling Commission stima che il gioco d’azzardo online rappresenti circa il 40% di tutte le entrate del gioco d’azzardo britannico regolamentato.

Negli ultimi mesi, la Gambling Commission è stata coinvolta in un acceso dibattito sulle sue proposte per i controlli del rischio finanziario per il gioco d’azzardo online. L’amministratore delegato dell’ente regolatore, Andrew Rhodes, ha descritto il lavoro sui controlli dei rischi finanziari come “la parte più impegnativa di ciò che stiamo facendo”.

PressGiochi