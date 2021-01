Regno Unito. La FA perde l’appello sulla proroga della sospensione della squalifica di Trippier per violazione delle scommesse

L’appello della Football Association (FA) inglese per prorogare la sospensione della squalifica di Kieran Tripper per violazione delle scommesse non ha avuto successo. Di conseguenza, il difensore della nazionale inglese e dell’Atlético Madrid può riprendere a giocare nelle partite della Liga dal 28 febbraio. Trippier è stato squalificato per 10 settimane dalla FA dopo che è emerso che aveva incoraggiato alcuni amici di un gruppo WhatsApp a scommettere sul suo trasferimento all’Atlético Madrid dal Tottenham Hotspur nel 2019. Sebbene il divieto sia stato reso globale dalla FIFA, l’Atlético Madrid ha presentato ricorso e l’organo di governo mondiale ha sospeso la squalifica dopo sole due settimane, consentendo a Trippier di giocare.

L’appello della FA è stato lanciato alla propria commissione regolatrice indipendente, con l’intenzione di rivedere le date del divieto mentre la FIFA valuta se sospendere o meno la pena a livello globale così come in Spagna. Tuttavia, la commissione ha respinto il ricorso spiegando: “Il diritto di pensare che questi lunghi procedimenti siano stati conclusi e che a partire dalla fine di febbraio 2021 potrebbe iniziare un nuovo capitolo”. Inoltre, la commissione ha definito Trippier “irreprensibile” e ha descritto il divieto come un potenziale ostacolo alle sue prospettive di essere trasferito in un club inglese durante l’attuale finestra di trasferimento. “Se il difensore dovesse tornare in Inghilterra dovrebbe scontare il resto del divieto, mettendo in dubbio le voci di un trasferimento al Manchester United. Accettiamo che la sospensione stia probabilmente avendo un effetto deleterio sulle prospettive di trasferimento di Trippier”, ha detto la FA.

