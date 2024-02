Regno Unito, crescono i ricavi del gioco online e aumenta il tempo degli utenti passato a giocare

La Gambling Commission ha pubblicato i dati del mercato del gioco d’azzardo relativamente al 2023, evidenziando come sia cambiato dal 2020 il comportamento di gioco nel corso del periodo.

I dati sul gioco d’azzardo online, raccolti dai maggiori operatori online, da ottobre a dicembre 2023, mostrano che il rendimento lordo totale del gioco d’azzardo online (GGY) è aumentato del 4%, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a 1,3 miliardi di sterline. L’aumento è stato principalmente guidato dalle slot e dalle scommesse sugli eventi reali, che sono aumentate rispettivamente del 6 e del 5% su base annua, mentre il GGY per quasi tutti gli altri verticali è diminuito. Sia il numero complessivo delle puntate e/o dei giri totali sia il numero dei conti attivi mensili medi hanno registrato aumenti nel corso del trimestre, registrando incrementi rispettivamente del 9% e del 2% rispetto all’anno precedente.

Scommesse online su eventi reali: Il GGY delle scommesse online su eventi reali è aumentato del 5% su base annua per il terzo trimestre, raggiungendo i 468 milioni di sterline. Sia il numero delle scommesse che dei conti attivi sono diminuiti del 3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. È probabile che la riduzione delle scommesse sia stata influenzata dai Mondiali di calcio che si sono svolti nel terzo trimestre dell’anno scorso.

Slot online: Il GGY delle slot è aumentato del 6% raggiungendo i 618 milioni di sterline anno su anno per questo periodo di riferimento. Il numero di giri è aumentato dell’11% nel trimestre fino a un nuovo picco di quasi 22 miliardi, mentre il numero di conti attivi mensili medi è aumentato dell’8% a 4 milioni. Il GGY per giocatore attivo per le slot online è quindi diminuito del 2% su base annua.

Volgendo uno sguardo agli indicatori relativi al tema del gioco responsabile, il report afferma che il numero di sessioni di slot online che durano più di un’ora è aumentato del 3% su base annua arrivando a 9,8 milioni, segnando il trimestre più alto dall’inizio della raccolta dei dati. Il numero di sessioni totali è aumentato del 7% nello stesso periodo di tempo, registrando anche il numero più alto di sessioni totali in un trimestre, con circa il 7% di tutte le sessioni di durata superiore a un’ora durante il trimestre.

Scommesse offline: I GGY riportati per il trimestre da ottobre a dicembre 2023 sono aumentati dello 0,5% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno a 563 milioni di sterline, mentre il numero totale delle puntate e degli spin è diminuito del 4% a 3,3 miliardi.

Scommesse in agenzia: Il numero di scommesse piazzate al banco è diminuito del 3% nel trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 135 milioni, mentre anche il GGY è diminuito del 3% a 153 milioni di sterline. Ciò ha rappresentato i numeri più bassi registrati per gli LBO da quando sono stati completamente aperti per un intero trimestre.

Terminali di scommesse self-service (SSBT): Il numero di scommesse piazzate sugli SSBT è aumentato del 10% su base annua raggiungendo i 39 milioni, il che significa il trimestre più alto registrato dall’inizio della raccolta dei dati. Inoltre, il GGY è aumentato anno su anno del 17% arrivando a 116 milioni di sterline.

