Regno Unito: Bacta e Bingo Association insieme per migliorare le proposte sul gioco responsabile

Bacta, l’associazione di categoria per l’industria degli apparecchi da gioco e da intrattenimento del Regno Unito, insieme all’Associazione Bingo, presenterà una serie di raccomandazioni volte a migliorare le pratiche di gioco d’azzardo responsabile.

Guidata dal Technical Standards Group di Bacta, con Alan Claypole di MERKUR UK, l’iniziativa mira a rafforzare le normative esistenti garantendo al contempo la competitività del settore e salvaguardando la protezione dei consumatori.

A seguito delle discussioni con la Gambling Commission, Bacta e l’Associazione Bingo presenteranno un piano in sei punti di proposte generali per aggiornare le normative esistenti entro il 30 aprile.

Commentando il processo e i risultati attesi, il presidente nazionale di Bacta, John Bollom, ha dichiarato: “Sono lieto che la Gambling Commission abbia risposto positivamente alla nostra richiesta di fornire informazioni e input alle normative attuali riguardanti gli standard tecnici.

In collaborazione con l’Associazione Bingo stiamo elaborando un piano conciso in sei punti per aggiornare quelle aree in cui crediamo che i cambiamenti potrebbero essere esplorati, pur mantenendo sempre il nostro costante impegno per un gioco d’azzardo sicuro. L’obiettivo del gruppo sugli standard tecnici guidato da Alan Claypole è quello di fornire alla Commissione una serie di proposte realistiche, pragmatiche e realizzabili, tutte contrapposte a un forte impegno a fornire un’esperienza di intrattenimento di gioco sicura per i giocatori”.“Sono lieto che al settore sia stata data l’opportunità di presentare le nostre riflessioni, che credo rappresentino un solido riconoscimento della nostra reputazione come fonte di conoscenze tecniche e competenze. Affrontare gli standard tecnici consentirà all’industria di continuare a impegnarsi in modo responsabile con i consumatori in quello che è un ambiente fisico/online sempre più competitivo e misto”.

Il CEO della Bingo Association, Miles Baron, ha dichiarato: “È logico che la Bingo Association lavori a stretto contatto con Bacta nell’area degli standard tecnici delle macchine da gioco dove abbiamo molto in comune, e siamo grati ad Alan per il suo lavoro fino ad oggi su questa proposta”.

PressGiochi