Rapporto Censis Lottomatica. Il gioco legale in Italia: per gli italiani il proibizionismo favorisce l’illegalità

Il focus del secondo rapporto Censis Lottomatica presentato oggi a Roma presso la sede del Senato è stato quello della legalità.

“Nel rapporto si è partiti da due presupposti. Il gioco legale è una attività di pur divertimento svolta da milioni di italiani che lo praticano. Il gioco legale è il nemico irriducibile del gioco illegale gestito dalla criminalità” ha affermato Anna Italia del Censis.

“Quello del gioco è un settore economico rilevante fatto in prevalenza da piccole e medie imprese. Il 54,6% di chi gioca dice di farlo anche online. La raccolta nel 2022 è stata di 136 mld, la spesa corrispondente di 20,3 mld e gli introiti per l’erario di 11,2 mld.

Il 77,4% degli italiani ritiene che il gioco legale sia un argine contro il gioco illegale e il 61,3 crede che limitare il gioco legale porterebbe gli italiani a giocare sul mercato illegale.

L’80,6% degli italiani crede che proibire il gioco legale comporta un rafforzamento del gioco illegale, mentre il 68,8% è contrario a limitare i luoghi fisici in cui è possibile giocare legalmente. Gli italiani durante la pandemia hanno dimostrato che di fronte alle regole condivise, sanno rispettarle a beneficio dell’intera collettività.

Per gli intervistati, il 91,3% deve essere lo Stato a regolare e gestire il gioco legale a tutela del consumatore e della legalità. L’88,6% degli italiani crede che debba essere lo Stato in via esclusiva a dettare le regole anche sui territori. Meglio agire su sensibilizzazione e informazione sui rischi della dipendenza da gioco. Ognuno deve essere libero di decidere se giocare o meno.

Il dibattito non deve essere gioco si o gioco no, ma come si deve giocare, lavorare sui controlli, sulla collaborazione tra gli stakeholders, informazione e sensibilizzazione e riconoscimento del valore economico importante del settore gioco” ha concluso la dr.ssa Italia.

Ad intervenire il sottosegretario all’Interno Vanda Ferro che ha affermato: “Questo rapporto ci permette di valutare e considerare l’interesse sociale su un settore di questo tipo. Per milioni di italiani il gioco è puro divertimento. E’ fondamentale lavorare sulla informazione e sulla formazione degli operatori che possono svolgere quel ruolo di sentinella fondamentale per individuare le patologie. La limitazione del legale non ridurrà il gioco ma sposterà l’asse a favore della criminalità organizzata. Allora dobbiamo definire il perimetro con politiche mirate sui rischi del gioco e sulla professionalità dei concessionari e sulla loro responsabilità. La responsabilità della filiera del gioco legale deve garantire la tutela del cittadino e essere argine alle organizzazioni criminali”.

PressGiochi