Questione territoriale. Cardia: “Distanziometri inefficaci. Chi interviene sul territorio deve avere una visione complessiva del fenomeno”

“Il territorio negli anni ha cercato di limitare l’offerta di gioco attraverso due strumenti, come distanziometri e limiti orari applicati tuttavia solo a due tipi di giochi: apparecchi da intrattenimento

“Il territorio negli anni ha cercato di limitare l’offerta di gioco attraverso due strumenti, come distanziometri e limiti orari applicati tuttavia solo a due tipi di giochi: apparecchi da intrattenimento e scommesse. Questo ha impedito al governo di mettere a bando le nuove concessioni e ha costretto anche la magistratura ad intervenire sulla materia” ha affermato Geronimo Cardia parlando di questione territoriale e di necessità di riordinare la questione per permettere di sistemare il problema in vista del riordino dell’offerta fisica di gioco.

“Il contrasto del gioco va fatta con una strategia globale e non locale perché nei territori ci sono tanti tipi di offerta e non solo slot e scommesse. Pensiamo all’online. Una strategia che non tiene conto di questa visione porta il giocatore a spostare la domanda senza effettivamente contrastare i problemi di gioco. L’utente va tutelato da tutti i giochi e chi interviene sull’offerta deve avere una visione complesiva contemperando tutti gli interessi esistenti”.

PressGiochi