“Quante ne sai?” con Roberto Insigne e Chaka Traoré ai microfoni di StarCasinò Sport

StarCasinò Sport ha coinvolto i due attaccanti del Palermo, Roberto Insigne e Chaka Traorè, nel divertente quiz a tempo “Quante ne Sai?”, regalando ai tifosi delle Aquile una sfida esclusiva condotta dalla brand ambassador Giulia Fazio.

Le regole del gioco sono semplici ma coinvolgenti al 100%: i giocatori si alternano nel prevedere quante risposte saranno in grado di dare e cercano di rispondere di conseguenza, guadagnando un punto per ogni risposta corretta o cedendolo all’avversario in caso contrario. Ogni giocatore ha solo 30 secondi per fornire la propria risposta.

Le domande hanno spaziato su argomenti diversi, dalle conoscenze sugli stadi italiani ai nomi dei compagni di squadra, dai nomi dei cibi italiani agli sport che coinvolgono una palla, fino alle capitali del mondo e molto altro ancora. L’atmosfera, piacevole e rilassata, è stata caratterizzata da risate e battute tra i due concorrenti, che hanno dimostrato di essere compagni di squadra affiatati non solo in campo: entrambi i giocatori hanno condiviso aneddoti divertenti e le domande bonus che hanno reso l’esperienza ancora più unica.

Tra i numerosi scambi, uno ha suscitato particolare curiosità: “Quanti palloni d’oro hanno conquistato insieme Ronaldo e Messi?” Spoiler: il numero corretto è 13!

Il vincitore di questa entusiasmante competizione? Scopritelo guardando il video integrale disponibile al seguente link!

PressGiochi