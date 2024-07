PressGiochi MAG, un nuovo numero con tanti approfondimenti da sfogliare in questa estate

Il nuovo numero di PressGiochi MAG è da oggi online e in distribuzione. Apriamo la nuova rivista con l’evento che si è concluso la scorsa settimana a Roma degli Stati

Il nuovo numero di PressGiochi MAG è da oggi online e in distribuzione.

Apriamo la nuova rivista con l’evento che si è concluso la scorsa settimana a Roma degli Stati Generali di ADM, un’occasione importante per ascoltare tante proposte utili al riordino del gioco fisico e che ha permesso di esaminare le soluzioni possibili al superamento del distanziometro, che rappresenta il nodo principale da superare per arrivare ad un accordo in Conferenza Unificata.

A giugno si è tenuto anche un altro appuntamento importante con l’Agenzia: la presentazione di quello che abbiamo definito ‘il Sistema dei Sistemi’, l’infrastruttura predisposta da ADM e Sogei per la nuova rete del gioco online nei prossimi nove anni.

Per quanto riguarda il gioco fisico parliamo del caso di Palermo, dove dopo le slot machine, il Comune ha preso di mira le sale Bingo; mentre in Sardegna il giudice amministrativo ha deciso di dare l’ok al distanziometro previsto dalla legge regionale del 2019, che nemmeno la Giunta aveva voluto introdurre; parliamo della procedura di infrazione comunitaria, l’ennesima, avviata nei confronti dell’Italia relativamente agli apparecchi senza vincita in denaro.

Sul fronte scommesse esploriamo i nuovi trend che arrivano dall’estero e analizziamo le novità introdotte relativamente ai bonus e alle correzioni degli errori nelle quote.

Vi proponiamo una interessante intervista all’avv. Paolo Leone presidente del nuovo Centro Sudi Gioco Pubblico che si prepara a lavorare ad uno studio comparato tra normativa italiana e sul gioco e legislazioni straniere.

