Apre a Roma Parrot Kino and Gaming Lounge, nello storico quartiere di San Lorenzo

Nella Capitale, nello storico quartiere di San Lorenzo, arriva il primo luogo di incontro ricreativo e culturale che unisce la passione del cinema a quella dei videogiochi retrò in un contesto di grande condivisione e confronto tra apertivi, birre artigianali ed eventi. Ha inaugurato in via dei Bruzi 6 il PARROT KINO AND GAMING LOUNGE, un circolo culturale che promette di animare la scena intellettuale e ludica romana con un calendario ricco di proiezioni cult e appuntamenti di approfondimento, in una location unica dallo stile vintage e innovativo, che catturerà appassionati e curiosi per offrire del tempo di qualità, in solitudine o compagnia.

Il rapporto tra cinema e videogiochi è un legame in continua evoluzione, caratterizzato negli anni da una reciproca influenza e da una crescente convergenza che sta dando vita a nuove forme di intrattenimento e sta ridefinendo il modo in cui percepiamo la realtà e la finzione. Entrambi costruiscono mondi narrativi, personaggi e trame che coinvolgono lo spettatore o il giocatore attraverso l’utilizzo di immagini in sequenza. Così come la colonna sonora e gli effetti sonori che giocano un ruolo cruciale nel creare l’atmosfera e nel coinvolgere il pubblico.

Partendo da questo presupposto e dall’esperienza di Parrot Cinema – società di produzione e distribuzione cinematografica indipendente che ha l’obiettivo di dare spazio e voce a giovani talenti del cinema – apre PARROT KINO AND GAMING LOUNGE, un cineclub e un retrogaming bar, un posto dove passare una bella serata in compagnia che vuole essere luogo di incontro per amanti del cinema e dei videogiochi retrò.

L’idea, nata da Guido Milana di Parrot Cinema, è di creare un punto di riferimento per appassionati di tutte le età, offrendo una nuova alternativa agli abitanti della Capitale. Un luogo dove poter giocare con amici e tra tavoli a videogiochi che hanno segnato la storia del gaming mentre si beve una birra artigianale, oppure gustarsi un aperitivo prima di apprezzare la proiezione di un film cult o una pellicola indipendente e incontrare personalità del mondo del cinema e del settore videoludico.

“Il cinema ha influenzato i videogiochi in termini di estetica, narrazione e tecniche cinematografiche – spiega Guido Milana. Molti videogiochi si ispirano a film famosi, riprendendone personaggi, ambientazioni e trame. I videogiochi, dal canto loro, hanno ispirato numerosi film, sia adattamenti diretti che opere originali che riprendono elementi tipici del mondo videoludico. Inoltre, i videogiochi hanno contaminato le tecniche cinematografiche, come l’uso di inquadrature dinamiche e di effetti speciali sempre più realistici. Le influenze reciproche sono tante e certo continueranno a svilupparsi. Il Parrot Kino and Gaming Lounge nasce proprio come luogo per scoprire tutte queste sfaccettature e confrontarsi, in un contesto stimolante e piacevole”.

Parrot Cinema è una realtà produttiva nata da poco, che vuole veder nascere film e cortometraggi indipendenti dal basso. In questo spirito e in linea con gli intenti l’idea di aprire su strada, in un quartiere vivo come San Lorenzo, Guido Milana lancia ora Kino and Gaming Lounge: un luogo dove ci si può sentire a casa, anche senza bisogno di ostentare una conoscenza maniacale dei film e del cinema. “Sono un regista esordiente, non un esperto di locali – spiega Guido Milana. Insieme al mio team e a chi ci ha supportato abbiamo creato un posto che possa essere un’attrattiva per i cinefili e per i videogiocatori della Capitale ma che non sia esclusivo, anzi che possa attirare un pubblico trasversale: chi è curioso di questi mondi e chi invece vuole solo passare una bella serata tra amici. Nel mio piccolo noto che il settore non contempli sfumature: da una parte assume i toni di un intrattenimento considerato “becero” e dall’altra diventa intellettuale a prescindere, come a subire un processo di musealizzazione. La nostra scommessa è mettere lo spettatore al centro, proiettare gli indipendenti, i cult e i film d’autore vicino ai film commerciali per favorire l’interscambio di pubblico. L’intrattenimento è cultura, la cultura è intrattenimento”.

L’accesso al locale è libero e non serve prenotare. È possibile accedere al cineclub, alla programmazione e alle proiezioni diventando socio, facendo la tessera associativa del costo di 5 euro. Il cineclub di Parrot è un circolo culturale associato all’UICC, Unione Italiana Circoli del Cinema.

Aperto tutti i giorni tranne il lunedì

ORARI: dal martedì al giovedì e la domenica dalle 16:00 alle 1:00 venerdì e sabato dalle 17:00 alle 2:00

