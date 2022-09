PressGiochi MAG: il nuovo numero è online e in distribuzione

Il nuovo numero di PressGiochi MAG è da oggi online e in distribuzione.

In piena campagna elettorale tante le promesse che vengono fatte anche in materia di giochi. La politica corre, tra vecchie e nuove proposte, mentre il settore del gioco torna a registrare buoni numeri in questa stagione estiva all’insegna della liberazione delle restrizioni del Covid. Scommesse, amusement, giochi online e apparecchi da gioco: ogni comparto segna un ritorno alla normalità, sul quale tuttavia pesa un nuovo ostacolo, quello dei rincari dovuti all’emergenza energetica.

Costi in bolletta che per gli esercizi con grandi dimensioni aumentano anche di 2-3 volte. Con cifre insostenibili che impongono agli operatori di tornare a chiedere aiuti al Governo.

Sul fronte politico la Commissione di inchiesta sul gioco in Senato ha elaborato la relazione conclusiva del lavoro svolto analizzando i vari fronti che caratterizzano il fenomeno gioco senza tralasciare nulla. Si affronta inevitabilmente anche la questione degli enti territoriali che con le loro normative rompono l’armonia che dovrebbe esserci a livello nazionale. Lo abbiamo visto in queste settimane nella Provincia autonoma di Trento che mantenendo il suo distanziometro sta costringendo numerose sale giochi a chiudere.

Ma i paradossi nel settore giochi non mancano mai. Ce ne parla l’avvocato Generoso Bloise che ci svela i retroscena di una indagine della Magistratura avviata in seguito ad un servizio de Le Iene sui gestori di slot machine.

Tante le interviste che vi proponiamo anche in questo numero, ad esperti del settore, economisti ed analisti. Non manca un occhio al panorama internazionale e agli sviluppo del mercato estero.

Questo e tanto altro in un’edizione che vi invitiamo a sfogliare.

