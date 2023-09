PressGiochi MAG: il nuovo numero è online e in distribuzione

Un nuovo numero di PressGiochi MAG è da oggi online e in distribuzione. In questa edizione, continuiamo a parlare della Delega fiscale approvata ad agosto dal Parlamento con il suo

In questa edizione, continuiamo a parlare della Delega fiscale approvata ad agosto dal Parlamento con il suo articolo 15 che contiene il riordino del settore dei giochi. Quali saranno i primi interventi che verranno proposti al Ministero dell’economia e delle finanze dalla Commissione di esperti che dovrà redigere i decreti delegati?

Dalle associazioni di categoria c’è preoccupazione per il mancato proseguimento dei lavori del tavolo tecnico avviato in luglio con il sottosegretario Sandra Savino e tutte insieme lanciano appelli per la tutela della rete generalità in quella che sarà la futura distribuzione dell’offerta di giochi.

Al Ministero della salute, intanto, si continua a lavorare – a passo di lumaca – per la ricostituzione dell’Osservatorio nazionale sul disturbo da gioco d’azzardo, anche se le conclusioni del lavoro del primo osservatorio conclusosi a novembre 2022 non sono nemmeno state pubblicate ufficialmente.

In questo numero, come di consueto, parliamo di mercato, di giochi online, della preoccupazione degli operatori per i prossimi bandi, di scommesse e di quelle che sono le nuove frontiere del mercato.

Non manca uno sguardo sul mercato internazionale, con il ‘caso’ Malta e il suo ‘scuso’ verso le aziende nazionali che preoccupa le giurisdizioni europee. Torniamo a parlare del divieto di pubblicità dei giochi dettato dal Decreto dignità e della necessità, forse, di riscrivere le linee guida.

Diritto, finanza, cultura, gioco patologico e CSR. Come ogni edizione sono tanti i temi affrontati in questo numero.

Non vi resta che sfogliarlo e richiedere una copia presso la vostra azienda!

