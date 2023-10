PressGiochi MAG da oggi in distribuzione: un nuovo numero ricco di novità e approfondimenti

Il nuovo numero di PressGiochi MAG è da oggi online e in distribuzione. In questa edizione, in attesa che il Governo ufficializzi i primi interventi intrapresi dal MEF per procedere

In questa edizione, in attesa che il Governo ufficializzi i primi interventi intrapresi dal MEF per procedere al riordino delle norme sui giochi pubblici, si parla dei numerosi temi che ogni giorno coinvolgono il settore giochi sulle pagine della stampa nazionale, a partire dal caso scommesse e dalle ripercussioni che questa indagine avrà sia a livello sportivo sul calcio sia a livello mediatico sul gioco pubblico.

Intanto, un aiuto agli operatori della filiera arriva dalle modifiche apportate al dl Asset che intervengono in via positiva sui rapporti tra operatori e banche: quest’ultime infatti, non potranno più mettere in atto il de-risking per il semplice fatto che un’attività appartiene ad una categoria considerata a rischio, come appunto il gioco.

In ADM si torna a parlare di poker e di liquidità condivisa attraverso il confronto con alcune aziende estere… cerchiamo di capire anche su questo tema cosa potrà attendere il giocatore nel breve futuro.

Un approfondimento è dedicato anche la distanziometro, non quello italiano, ma quello spagnolo: è interessante e da tenere in considerazione perché nei prossimi mesi si esprimerà su di esso anche la Corte di Giustizia europea e gli effetti varranno anche per l’Italia.

In questo numero, come di consueto, parliamo di mercato e finanza, di intrattenimento, di eSport, delle novità che arrivano dagli operatori, dei recenti studi presentati, come quello della Luiss Business School ed Ipsos sul Mercato del gioco in Italia, o quello del Moige sui prodotti ‘Venduti ai minori’. Parliamo anche dell’importanza della comunicazione, e del successo che stanno avendo gli influencer nel settore delle slot machine e dei casinò più in generale.

Come ogni edizione sono tanti i temi affrontati in questo numero.

Non vi resta che sfogliarlo e richiedere una copia presso la vostra azienda!

