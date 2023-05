Premier League. United per la Champions, Chelsea per l’orgoglio Rashford, in gol a 2,00 su Sisal.it, vuole toccare quota 30

Una per la Champions League, l’altra per l’orgoglio in attesa di capire quale futuro l’attende. L’Old Trafford, giovedì sera, sarà il palcoscenico di un Manchester United-Chelsea con stati d’animo contrapposti nella penultima giornata di Premier League. Ai Red Devils basta un punto per centrare la qualificazione alla massima competizione europea mentre i Blues, attualmente dodicesimi, cercano un ultimo sussulto in una stagione fatta di molti bassi e pochissimi alti. Lo United, per gli esperti Sisal, parte favoritissimo a 1,60 rispetto al 5,25 del Chelsea mentre si scende a 4,40 per il pareggio. Una forbice così ampia dovuta non solo dai 26 punti di distacco in classifica ma anche dal fatto che la formazione londinese non espugna il Teatro dei Sogni da 10 anni. La sfida terminò 1-0 e vedere lo stesso risultato esatto, domani sera, si gioca a 8,75 per i padroni di casa mentre pagherebbe 18 volte la posta per i Blues. Partendo da questa base, ecco che l’Under, in quota a 2,30, è nelle corde del match visto che è uscito in sette degli ultimi otto confronti in Premier tra United e Chelsea. Sempre tornando al match del maggio 2013, decisiva fu un’autorete che domani è offerta a 9,00.

Marcus Rashford, out nelle ultime due uscite in campionato, vuole tornare a incidere come fatto nella prima parte di stagione essendo andato a segno 29 volte in tutte le competizioni: toccare quota 30, per il numero 10 dei Red Devils, è impresa data a 2,00. Insieme a lui punta a essere protagonista Bruno Fernandes, 11 gol e 15 assist nell’annata, potrebbe lasciare nuovamente il segno tanto che una rete o un passaggio vincente si gioca a 1,67. Il Chelsea spera che Raheem Sterling, un passato con il Manchester City, senta odore di derby e si scateni contro gli antichi cugini: la rete dell’esterno di Lampard è offerta a 4,50. Stessa quota per Kai Havertz che vuole chiudere in doppia cifra una stagionale deludente sia dal punto di vista personale che di squadra.

PressGiochi