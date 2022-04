Premier League. City-Liverpool: Guardiola e Klopp si giocano il titolo

Domenica pomeriggio alle 17.30 tutto il mondo calcistico avrà gli occhi rivolti verso il City of Manchester Stadium dove è in programma la partita dell’anno. Il Manchester City di Guardiola ospita il Liverpool di Klopp con in palio la Premier League: staccate di un solo punto, le due formazioni sono pronte a

sfidarsi a viso aperto e regalare spettacolo. I Citizens, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,00 contro il 3,50 della formazione del Merseyside mentre il pareggio si gioca a 3,70. I padroni di casa hanno perso solo una volta, contro i rivali, negli ultimi otto confronti e, in Premier, non vengono sconfitti dai Reds tra le mura amiche dal novembre 2015. Il Liverpool, dal canto suo, nelle ultime 10 giornate ha recuperato 7 punti in classifica agli uomini di Guardiola subendo appena due reti contro le 29 realizzate. Ci si aspetta una gara ricca di gol ed emozioni, motivo per il quale la Combo Goal + Over 2,5 è offerta a 1,78. Così se il 2-1 per il Manchester City pagherebbe 9 volte la posta, lo stesso risultato esatto in favore del Liverpool è in quota a 12,50. La posta in palio, e la foga agonistica dei ventidue in campo, potrebbe generare un calcio di rigore,

ipotesi data a 2,75. Tanti, tantissimi i protagonisti attesi domenica pomeriggio al City of Manchester Stadium. Guardiola si affiderà ancora una volta ai suoi fedelissimi tra i quali spiccano Phil Foden e Kevin De Bruyne, protagonisti anche contro l’Atletico Madrid in Champions League. La Supercoppia che inverte i ruoli, assist del belga e rete dell’inglese, è offerta a 12. Sul versante opposto Momo Salah è carico e pronto a far piangere nuovamente Ederson. Il fenomeno egiziano del Liverpool ha timbrato il cartellino, contro il City, in quattro delle ultime cinque sfide di campionato. Inoltre, complessivamente, Salah ha esultato in sette occasioni contro i ragazzi di Guardiola: l’ottavo sigillo personale è in quota a 3,00.

PressGiochi