Pragmatic Play, vinti 66k su Betflag con Big Bass Splash

Il 28 Febbraio 2024 e’ stata sicuramente una giornata indimenticabile per un giocatore di Betflag, che con una puntata di € 60 alla Big Bass Splash ha portato a casa una vincita da 66mila euro.

Big Bass Splash, appartenente alla popolare e pluripremiata serie Big Bass di Pragmatic Play, trasporta i giocatori nel mondo sottomarino al fine di cacciare pesci preziosi.

Nella griglia, i giocatori possono trovare simboli gerarchici standard, dal 10 all’A, simboli più a tema, tra cui libellule, scatole di esche, canne da pesca e, naturalmente, pesci di diverse dimensioni che fanno parte del round bonus.

La slot presenta anche la funzione Wild e lo Scatter. Il Wild, rappresentato da un pescatore barbuto, permette ai giocatori di formare combinazioni vincenti andando a sostituire i simboli di cui hanno bisogno in quel momento, mentre lo Scatter, rappresentato da una spigola allamata che salta fuori dall’acqua, è la chiave per sbloccare la funzione Free Spin, in cui i giocatori possono vincere fino a 5.000x la puntata.

Proprio grazie ai Free Spins e al moltiplicatore, il fortunato giocatore ha chiuso il mese di Febbraio in bellezza vincendo l’incredibile cifra di € 66.132.

