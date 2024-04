Pragmatic Play, vinti 62.995 € su Betflag con Big Bass Floats my Boat

Il 9 Aprile 2024 e’ stato un giorno memorabile per un fortunatissimo giocatore di Betflag, il quale ha vinto 62.995,20 € con una puntata di 72.00 € alla Big Bass Floats my Boat.

Big Bass Floats my Boat e’ una slot Pragmatic Play recentemente rilasciata nel mercato italiano.

In questo capitolo della popolare e pluripremiata serie Big Bass, l’iconico pescatore torna a caccia di pesci per aggiudicarsi vincite immediate. Su una griglia 5×3 dove, ancora una volta, compaiono i popolari simboli come canne, paranchi, libellule e altri simboli degli abissi i giocatori, devono formare una combinazione sulle 10 linee di pagamento.

Durante qualsiasi giro del gioco base, i giocatori possono raccogliere i simboli dei pesci sbarcati che permettono al premio istantaneo visualizzato di moltiplicarsi fino a 50x, incrementando le potenziali vincite.

Inoltre, con almeno tre scatter, i giocatori potranno accedere al round di giri gratuiti e, con scatter aggiuntivi, ricevere fino a 20 giri.

Proprio grazie ai giri gratuiti e al moltiplicatore, il fortunato gicatore ha potuto aggiudicarsi l’incredibile vincita di 62.995,20 €.

PressGiochi