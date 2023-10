Pragmatic Play, vincita record! Oltre 100k con Gates of Olympus

Lo scorso 14 Ottobre sarà un giorno da ricordare per un fortunato giocatore. Con una puntata di 20€ sulla slot Gates of Olympus di Pragmatic Play è stata centrata una

Lo scorso 14 Ottobre sarà un giorno da ricordare per un fortunato giocatore. Con una puntata di 20€ sulla slot Gates of Olympus di Pragmatic Play è stata centrata una vincita record di 100.000€, con un moltiplicatore di x5000 rispetto alla puntata!

La pluripremiata slot Gates of Olympus, in cima a tutte le classifiche del mercato italiano, continua a sorprendere giorno dopo giorno regalando un altro momento indimenticabile. La vincita record segue quella del 12 Ottobre dove un altro giocatore di Gates of Olympus si è dovuto “accontentare” di un montepremi di 80.000€.

PressGiochi