Pragmatic Play, Trees of Treasure in esclusiva su CasinoMania

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su CasinoMania fino al 7 Marzo.

Le possibilità di vincita d’oro aumentano con Trees of Treasure.

I giocatori vengono proiettati in un paesaggio rurale in cui, il crepuscolo ed alberi pieni di tesori, fanno da sfondo a una griglia di gioco 5×3. I simboli, tra cui maestose tigri, tartarughe e uccelli, devono formare combinazioni vincenti da sinistra a destra per assegnare una vincita.

I simboli Scatter possono apparire su tutti i rulli durante il gioco base e l’ottenimento di tre o più di questi in qualsiasi giro innescherà il bonus round Money Respin.

Cosa aspettarsi:

Più Scatter appaiono, più alto è il valore dei simboli Denaro durante il round bonus, dando ai giocatori la possibilità di vincere fino a 15.000 volte la loro puntata.

Durante il bonus, viene presentata una griglia vuota con rulli contenenti solo simboli Denaro. A partire da tre respin, tutti i simboli Denaro che atterrano rimarranno sulla griglia fino alla fine del round.

Ogni volta che un simbolo Denaro viene colpito, i respin vengono riportati a tre e il round continua fino all’esaurimento di questo contatore o fino a quando ogni posizione viene riempita, pagando il valore totale di tutti i simboli Denaro sui rulli.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi